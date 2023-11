Učitelé něco léta vykládají a pak zjistí, že to sami celou dobu chápou špatně, říká autorka kurzů Heuréka

Rozhovor

Fyziku původně vůbec učit nechtěla, nakonec si ji ale oblíbila. A co víc, už třicet let se Irena Dvořáková v projektu Heuréka snaží o to, aby se děti, jejími slovy, „neučily fyziku blbě“. Kurzy Heuréky prošly už stovky učitelů, kteří se v nich věnují tomu, aby dokázali žáky učit badatelskou metodou. „Výuka může děti hodně bavit, a přitom může být náročná,“ říká.