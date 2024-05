Nevzali mě na střední školu, co dál? Jak správně podat odvolání a kdy se hlásit do dalších kol přijímaček

Ačkoli většina uchazečů o studium na SŠ byla díky novému digitalizovanému systému od Cermatu umístěna do škol už v 1. kole přijímacích zkoušek, ani ti, kterým to nevyšlo, nemusejí ztrácet naději. Mohou podat odvolání z důvodu porušení práv uchazeče, a to nejpozději do 20. května, nebo se přihlásit do druhého či třetího kola přijímacích zkoušek.

