Nový hit na školách: tandemová výuka. Jak probíhá a jaké výhody přináší?

Velmi zjednodušeně řečeno jde o situaci, kdy jsou během hodiny ve třídě obvykle dva – ale výjimečně i více – učitelé s plnohodnotným pedagogickým vzděláním a oba jsou zodpovědní za výuku v dané třídě.

Zejména veřejné školy, které tandemovou výuku zavádějí, ji obvykle využívají jen několikrát do měsíce; učit takto každý den by se prodražilo a navíc by to bylo časově náročné i pro učitele. Co je vůbec na tandemové výuce tak přínosného, že stojí za to se do ní pustit?

Změna dynamiky hodiny, více času na žáky

„Připadá mi, že do tandemové výuky, stejně jako do manželství nebo přátelství, přináší každý z nás to lepší ze sebe,“ říká Hana Mádrová, která učí angličtinu na Gymnáziu Olomouc-Hejčín a pravidelně si připravuje tandemové hodiny s kolegy. „Já jsem si více jistá v angličtině, kolega třeba v biologii a chemii. Doplňujeme se,“ vysvětluje.