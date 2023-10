ChatGPT se stane součástí výuky stejně jako v minulosti Wikipedie, prorokuje odborník na mediální výchovu

Lidovky.cz: Jak vidíte obecně budoucnost společnosti po boku umělé inteligence?

Takto komplexně o tom ještě asi mluvit nemůžeme, protože všichni se s AI teprve seznamujeme. Vždyť funguje jen od loňského listopadu. Nikdo v tuhle chvíli neví, co to způsobí. Třeba vy, novináři, stejně jako všichni lidé, kteří pracují s texty, budete muset změnit styl práce…

Na začátku jsou vždy dva pohledy – optimistický a pesimistický. Jak se k nám bude AI dostávat, zavládne nejdříve nadšení: vyzkoušel jsem si to a udělalo to tohle a tohle.

Ale následovat bude zneužívání ke kriminalitě, která se nám bude ve veřejném prostoru představovat jako nejvíce viditelný dopad rozšíření umělé inteligence. Kriminální sektor bude o krok napřed, společnost si začne držet od technologií odstup a bude je vnímat pesimisticky.

Při rozvoji internetu také zpočátku převládalo nadšení a pak přišlo rozčarování z kyberstalkingu, kyberšikany nebo ze zneužívání a krádeží identit.

Lidovky.cz: A jak vše vnímáte v kontextu školství?

Co se týče konkrétně školství, tak to už od nástupu digitálních technologií prochází transformací. Proměňuje se úloha učitele a zároveň to, co se děje ve třídě. První věcí, kterou technologie přinesly, byla změna pozice učitele, jehož přidaná hodnota spočívala v tom, že byl chodící učebnicí. Věděl víc.

Ale my už dnes nepotřebujeme učitele, který ví víc – protože žák si dokáže všechno to, co učitel zná z učebnice, během chvilky najít sám. Dnes se posiluje to, čemu se říká neformální a informální vzdělávání.

Neformální vzdělávání je, když děti tráví čas mimo školu, třeba ve skautském oddíle, kde se naučí mnoho dovedností, které nezískají doma ani ve škole. V rámci informálního vzdělávání dítě samo nabývá znalostí v oblasti, která ho baví.

Například se bude zajímat o lodě, a tak si během dvou nebo tří let, pokud tedy bude umět anglicky, zjistí o lodní dopravě informace rovnající se znalostem vysokoškolského studenta. Bude navštěvovat univerzitní online otevřené kurzy, na sociálních sítích se může setkat s lidmi s vědomostmi ze stejného oboru a školu k rozvíjení svého zájmu už vůbec nepotřebuje...

Ale neznamená to, že nebudeme potřebovat školy. Bude růst jejich socializační úloha a budou důležité, stejně jako dnes, ve vyrovnávání rozdílů ve vzdělávacích nerovnostech. Základní škola je místem, kde se setkávají lidé z různého sociálního prostředí. Polarizovaná společnost nám ukazuje, že se budeme muset učit spolu bavit a hledat společná řešení pro rychle se měnící svět.

Lidovky.cz: V čem tedy bude spočívat úloha učitele?