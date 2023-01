A co ho prostě přesunout? Situace okolo starého železničního mostu pod pražským Vyšehradem je značně nepřehledná

Není to zas tak dávno, co jsem na tomto místě zrovna o tomhle mostu psal. To ale ještě nebylo zcela jasné, jaký osud ho čeká. K tématu se tedy vracím, jednak abych připomněl jeho historii i současný stav, ale také samozřejmě proto, abych se pokusil naznačit alespoň některé možnosti, jež by umožnily jeho záchranu. Protože i když má být tento most brzy demontován, celá věc nemusí být zcela ztracena.

Most přes Vltavu, propojující čtvrti Smíchov a Vyšehrad, kupodivu dodnes nemá jméno. Mluví se sice o mostu vyšehradském nebo výtoňském, vždycky ale s malým písmenem na začátku. Škoda, možná i tato jinak neobvyklá anonymita přispěla trochu k tomu, že se začalo mluvit o jeho demolici.