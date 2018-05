Osmičková sláva začíná. Sto let Československa připomenou slety sokolů, opera i pouť do Itálie

PRAHA S postupujícím časem začne být čím dál patrnější připomínka osmičkových výročí. Stát zahájil kampaň, a to jak v České televizi a Českém rozhlase, tak i na sociálních sítích. Lákat na stěžejní akce budou také České dráhy. Ačkoliv vrcholem budou oslavy československého století na podzim, některé velké projekty začínají už v květnu a probíhat budou nejen tady nebo na Slovensku, ale i v zahraničí. Stát na ty největší přispěje 313,4 milionu korun. Počítá přitom s tím, že v Česku i v zahraničí stěžejní akce pod názvem Společné století navštíví bezmála milion a půl lidí.

Bylo září 1918. Českoslovenští legionáři čelili na italské frontě výrazné přesile rakouských vojsk. U alpského kopce Doss Alto vydrželi, než dorazila posila. Sedm Čechoslováků padlo, třicítka jich byla zraněná a pět vojáků skončilo v zajetí.



Bitva u Doss Alta je z těch, jež se odehrály v Alpách, a nejznámější i díky hrdinství legionářů. A připomene ji i osmičkový rok. V září se ke stejnému kopci uskuteční národní pouť, kde statečné Čechoslováky připomenou nejen naši, ale i italští představitelé veřejného života.

Od konce dubna už v českých regionech probíhají krajské slety sokolů. Vyústí v prvním červencovém týdnu v největší letošní sportovní akci – šestnáctý všesokolský slet v Praze. Nebude se ale jen sportovat. Národní divadlo u příležitosti jubilea představí koncerty folklorních souborů a pěveckých sborů. A v rámci České obce sokolské se odehraje i speciální představení Našich furiantů.

Pro potřeby oslav se chystá spousta projektů.

Na konci května začne také jeden z největších výstavních projektů – EXPO Brno RE:PUBLIKA. Obří výstavou už na brněnském výstavišti oslavila republika svoje desáté výročí. Festival teď přiblíží design i literaturu ak vidění zde bude i Slovanská epopej. Pro veřejnost se také otevře Lánský zámek – letní sídlo českých prezidentů, kam mohou lidé nahlédnout jen výjimečně.



Na to, aby vše dopadlo, jak má, od začátku května nově dohlíží státní tajemník ministerstva kultury Zdeněk Novák. „Úkolem vládního zmocněnce je koordinovat resorty, kraje, obce, Českou televizi, Český rozhlas, aby se naplnil úkol připomínky a oslavy významných výročí roku 2018,“ uvádí materiál k oslavám, který mají LN k dispozici.

Novák už na podobných akcích jako koordinátor pracoval, v portfoliu má například Praha - evropské hlavní město kultury z roku 2000.

Dohlížet bude nyní na 24 originálních projektů, které se mají soustředit na česko-slovenské vzájemné vztahy. Těžištěm mají být především akce určené pro širokou veřejnost, k nimž patří již zmíněný všesokolský slet. Ale nejen on. Pro širokou veřejnost má přichystaný program i armáda, která chystá vojenskou přehlídku na pražské Evropské třídě i ukázku techniky na Letenské pláni.

Chystají se i velké výstavy. V dubnu začala slavnostně na Bratislavském hradě Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava. Ta se přemístí do pražského Národního muzea, a to 28. října. Potrvá pak až do června příštího roku. Přitom do konce roku 2018 bude na výstavu vstup zdarma.

Aby něco zůstalo

Právě Národní muzeum by se mělo ke stoletému výročí představit v nablýskané verzi. Opravuje se už osm let. „Trvalou upomínkou na projekt Společné století bude hlavní budova Národního muzea s novými expozicemi,“ uvádí vládní materiál s tím, že do obnovy se investovalo 1,63 miliardy korun. Další půl miliardu spolknou nové expozice.



T. G. Masaryk

Výstavní projekt chystá i Národní galerie, která od poloviny května začne připomínat srpnovou okupaci z roku 1968. Ukáže například fotografie Josefa Koudelky: Invaze 1968.



A ještě dřív bude k vidění také expozice na Pražském hradě, jejímž garantem je Vojenský historický ústav. Pod názvem Založeno 1918 - Doteky státnosti se od 9. května představí na tisíc exponátů. „Mapuje od počátků úsilí o vznik samostatného státu až do současnosti a předměty, které v uplynulých sto letech v rukou osobností, jež známe z učebnic dějepisu, ale i těch bezejmenných či dávno zapomenutých, které spoluvytvářely klíčové okamžiky našich dějin,“ přibližuje dokument.

Národní technické muzeum naopak přiblíží československou technickou a průmyslovou tradici. Kromě výstavy chce také na cesty vypravit prezidentský vlak. Konkrétně salonní vozy Františka Ferdinanda, Tomáše Garrigua Masaryka a Gustáva Husáka, lokomotivu 464.0 zvanou Ušatá a 751 řečenou Bardotka. Veřejnost je uvidí v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Pardubicích, Plzni, Karlových Varech, Chomutově a dalších městech v Česku i na Slovensku.

Filharmonie se vydá do světa

Vrchol oslav přijde samozřejmě na podzim, kdy si republika připomene stovku od založení Československa. U příležitosti jubilea si lidé budou moci poslechnout třeba i nově nastudovanou operu Libuše. Národní divadlo ji představí 14. října.



V září bude slavit americké Chicago, kde se významně zapsala česká komunita. Ve třetím nejlidnatějším městě USA proběhne dvoudenní krajanský festival Moravský den v Chicagu.

Svět chce dobýt i Česká filharmonie. A to 24. října v Londýně, kde zahraje v Duke’s Hall významná díla českého repertoáru. O tři dny později vystoupí v newyorské Carnegie Hall se Symfonií číslo 2 Vzkříšení od Gustava Mahlera. Zahraje také ve Washingtonu a v listopadu ve Vídni.

V prosinci se pak zájemci mohou přijít podívat ještě na jeden vlak. Českoslovenští legionáři spolu s Českými drahami vypraví na cestu zvláštní parní soupravu s dobovými historickými vozy. Kopírovat bude cestu, kterou se vrátil Masaryk do nově založeného Československa. Vrcholem má být příjezd vlaku do Prahy 22 .prosince. Tím oficiálně oslavy skončí.