Ovčáček přišel k Soukupovi s fíkusem. Prý přinesl adekvátní náhradu za Drahoše

PRAHA Netradiční debatu v úterý večer odvysílala televize Barrandov. V pořadu Aréna Jaromíra Soukupa se potkali prezidentský kandidát Michal Horáček, hradní mluvčí Jiří Ovčáček a jeho předchůdce u Václava Klause Petr Hájek. Další uchazeči o křeslo na Hradě, kteří pozvání dostali, už dříve účast kvůli Ovčáčkovi odmítli. Ten tak do studia přišel s fíkusem jakožto “adekvátní náhradou” za Jiřího Drahoše.

Do úvodního vysílání diskuzního pořadu Aréna Jaromíra Soukupa byli původně pozváni čtyři hosté - Michal Horáček, Jiří Drahoš, Mirek Topolánek a Jiří Ovčáček.

Rozhodnutí televize uspořádat debatu vybraných prezidentských kandidátů bez účasti Miloše Zemana, za to s jeho mluvčím, státním úředníkem, však vyvolalo u uchazečů o Hrad ostrou reakci. Například Drahoš veřejně oznámil, že v případě Ovčáčkovy přítomnosti v pořadu nevystoupí, nebo pošle svého mluvčího. Takovou diskuzi totiž označil za zbytečnou.

Zúčastnit se posléze odmítl také Mirek Topolánek. A tak k Ovčáčkovi a Horáčkovi nakonec přibyl ještě Petr Hájek, bývalý mluvčí někdejšího prezidenta Václava Klause. Moderátor pořadu a generální ředitel televize Jaromír Soukup pak během vysílání několikrát zdůraznil, že nejde o slovní souboj prezidentských kandidátů a Ovčáček tak nezastupuje Miloše Zemana.

A byl to právě Jiří Ovčáček, kdo hned zkraje vysílání připomenul vášnivou diskuzi o nasazování hostů do pořadu, když dorazil do televizního studia s fíkusem v ruce.



“Já slyšel, že někteří odmítli přijít, tak jsem za ně vzal adekvátní náhradu,” odůvodnil hradní mluvčí svůj krok. “Je výborný, že kam ho postavíte, tam stojí. Je zároveň neškodný, protože nemá žádné názory,” dodal na adresu oblíbené pokojové rostliny. Později připustil, že těmito slovy narážel na Jiřího Drahoše, jehož již dříve takto označil.

“Musím ocenit pana Horáčka, že do debaty přišel. Myslím, že lidé by měli mezi sebou diskutovat a neměli by si vybírat,” řekl mluvčí, který se do Drahoše “obul” ještě jednou, když komentoval jeho výrok týkající se možného ovlivňování voleb. Je prý urážející, směšný a svědčí o autorově nízkém sebevědomí.

Hájek: Zemana nikdo neporazí

Do kritiky prezidentských kandidátů si přisadil i Petr Hájek. Podle něj většina z uchazečů o post hlavy státu vymezujících se proti Miloši Zemanovi nemá žádný volební program a je pouze “nějakou replikou Václava Havla”, která nemůže zvítězit.

“Pochopil jsem, že je to druh zábavy, což bych ještě chápal. Ale že do toho, abych pobavil lidi, investuji ze svého 26 milionů a nemohu vyhrát, je neuvěřitelné,” řekl Hájek k Horáčkovi. Ten reagoval se slovy, že se raději účastní bitev, které jsou zdánlivě ztracené, neboť v takových bojují gentlemani.

Pochyby o vážnosti kandidatury textaře a spoluzakladatele sázkové kanceláře Fortuna vyjádřil rovněž Jiří Ovčáček. “Nechci ochutnávat moc, to jsem mohl po revoluci. Šel jsem radši pracovat, psát, učit se. Myslím to víc než vážně. Myslím to jako službu,” odvětil Michal Horáček.

„Malý nástěnkář“

Ovčáček - jenž v průběhu minulého týdne serveru Lidovky.cz napsal, že diskuzi považuje za hozenou ruku -, byl v Aréně Jaromíra Soukupa již měsíc zpátky.

Tehdy se dostal do hledáčků médií kvůli takzvané nástěnce prospěšnosti, na níž ilustroval své názory na světové a tuzemské politiky. Za prospěšné označil třeba ruského prezidenta Vladimira Putina, jeho amerického protějška Donalda Trumpa, již zmiňovaného Berlusconiho s Masarykem a pochopitelně také muže, jehož stanoviska vyjadřuje a hájí, tedy Miloše Zemana.



Záznam s jeho vystoupením se záhy začal šířit internetem, především pak s kritickými ohlasy. Lidem se nelíbila zejména skutečnost, že připomíná metody kádrování z období komunismu.

Michal Horáček v diskuzním pořadu Aréna Jaromíra Soukupa.

Možnost rozřadit politik měl o týden později i Michal Horáček. Ten ovšem Soukupovo dělení odmítl, neboť mu připomíná “koncept kádrováků a nástěnkářů”. Po skončení úterního vysílání pak moderátorovi předal z recese dárek - stolní hru Malý nástěnkář.