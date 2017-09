Pád z výšky byl kromě Třísky osudným i Schelingerovi a Hrabalovi

PRAHA Po pádu z Karlova mostu zemřel v pondělí na důsledky zranění herec Jan Tříska. Není jedinou českou osobností, které se stal osudným pád z výšky. Při pádu se smrtelně zranil i herec Jiří Hrzán, spisovatel Bohumil Hrabal, zpěvák Jiří Schelinger či dokumentarista Pavel Koutecký.

Jiří Hrzán (1939 - 1980) - Herec zemřel na následky zranění, která utrpěl při pádu z jednoho z pražských domů. Spadl z výšky pátého patra, když riskantně šplhal po budově do bytu za přítelkyní.



Jiří Schelinger (1951 - 1981) - Rockový zpěvák zemřel poté, co skočil z bratislavského Starého mostu do Dunaje. Protože nebylo prokázáno cizí zavinění, bylo jeho úmrtí uzavřeno jako nešťastná náhoda. Existuje několik teorií, proč to udělal. Pravděpodobně se ke skoku dal vyprovokovat, svoji roli sehrál i alkohol.

Bohumil Hrabal (1914 - 1997) - Spisovatel zemřel po pádu z okna v pražské nemocnici. Hrabal trpěl artrózou a na začátku roku 1997 pobýval na Ortopedické klinice v Nemocnici na Bulovce, kde 3. února 1997 vypadl z okna. Podle některých názorů tak učinil promyšleně, podle jiných šlo o nehodu.

Pavel Koutecký (1956 - 2006) - Filmový dokumentarista a scenárista spadl z rozestavěného mrakodrapu v Praze na Pankráci při natáčení filmu. Na natáčení odešel sám bez produkce. Spadl zřejmě nešťastnou náhodou, vyšetřování policie nepotvrdilo, že by na jeho smrti měla podíl jiná osoba.