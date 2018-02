PALÁT: Ester Ledecká a její lekce pro nás. Co stihla světu říct za minutu a půl

PRAHA Když v sobotu ráno v sedm ještě ospalým uchem slyším jako první zprávu z Radiožurnálu, že Ester Ledecká vyhrála super-G, vezmu do ruky tablet a ještě se slepenýma očima se snažím najít nějaké video. První, co se nabídne, je záznam jízdy na serveru prvního kanál u německé veřejnoprávní televize ARD. Probuzení je rychlé. Mrazení v zádech, trochu úzko v hrdle, oči nevěří. Zlato, které nikdo nečekal.

Později se pak proklikám na ČT i k delšímu sestřihu závodu s Ester a její vítěznou jízdou. V průběhu dne ji vidím ještě snad pětkrát.

Ale dojem je jiný. Kdyby nebyly záběry identické, měl bych pocit, že kromě cílového dojezdu slyším komentáře ke dvěma úplně jiným jízdám.



Jeden vidí senzaci, jiný chyby

Jedna situace – dva různé pohledy. Německý komentátor po 46 vteřinách a prvním zeleném mezičase chválí a je stále více a více nadšený, vnímá, že se mu před očima rodí senzace. Střípky z komentáře a dojezdu:

Čas jízdy 1:03 (naskočí třetí mezičas – zelený, signalizující průběžné vedení) – „Super! A teď je ještě hlasitější.“ (E. L. v některých zatáčkách křičí)

1:18 – „Prokřičí se tady k nějakému přednímu místu? To by byla senzace!“

1:20 – „Ledecká skoro proletěla vedle brány!“

1:21,11 – „Ledecká vyhrává!!! (komentátorovi selhává hlas) To je šílenství! Toto je beze slov!!! (v záběru je nic nechápající výraz E. L.) Ester, jsi první! Já to nepoberu! Já tomu nevěřím, jedna setina… Holka, to není vtip, to je olympiáda!“

Vítězné gesto Ester Ledecké.

Komentář na České televizi, výběr:



Čas jízdy 0:35 – „Trošičku zaváhala ve výjezdu… chyba.“

0:41 – (již zeleně svítí druhý mezičas)

0:46 – „Nebyla spokojená, věděla, že to je chyba.“

0:50 – „Tady se rozhoduje, ale co teď… chybička.“

0:55 – „Nebyla to tak velká chyba, stihla si najet, ale každá chyba je samozřejmě ztrátou.

1:02 – „Teď držíme palce, Ester velmi bojuje.“

1:07 – „Teď máme třetí mezičas (notabene zelený!), ale teď musí zabrat!“

1:10 – „Ale to byla chyba, tam ztratila rychlost.“

1:18 – „Ty mezičasy jsou úžasné, Ester, vydrž!“

1:20 (po posledním skoku) – „Jejejej!“

1:21,11 – „Ester Ledecká v cíli, je první, je první! Ester Ledecká vede, nikdo nevěří – má zlatou medaili!“

V českém komentáři se objeví výraz „chyba“ hned šestkrát. Naposledy v čase 1:10, tedy asi 12 vteřin nebo 300 metrů před cílem. Proč vidíme chyby tam, kde jiní vidí vznikající senzaci? Proč se odvážíme věřit až po dojezdu, kdy už beztak celý svět vidí, že Ester Ledecká na to má? Nejsme-li schopni věřit, neumíme ani povzbuzovat. Srovnání těch dvou komentářů mluví za knihy.

Nespoutaná jízda

Ester Ledecká je velmi ambiciózní. Podle svých slov stojí na startu s tím, že chce vyhrát. Že tam není do počtu, i když si už splnila sen startovat v různých sportech. Ale touto vizí se nenechá svazovat. Není posedlá kýženým výsledkem. Stejně by jí nikdo nevěřil. Zabývá se tím, jak nejlépe jet. Od bratří Bankových si nechala poradit nejenom trasu, ale i způsob jízdy.

Ondřej za nejlepších dob připomínal na svahu i svou vizáží kapitána Jacka Sparrowa z Pirátů z Karibiku. Jeho způsob jízdy byl jedním slovem nespoutaný. Ester po nespoutané jízdě přijela do údolí s výrazem stejného kapitána, který nemůže uvěřit, že se mimoděk povedlo, na co ani nepomyslela. Protože se věnovala jízdě, nikoli vidině cíle. Sděluje nám, že cesta k úspěchu vede zdokonalováním se každým dnem, každou zatáčkou, každým skokem. A když se sejde počasí, lyže, forma, tým, máma, táta a náprstek štěstí, je z toho zlato.

Co jsme se ještě dozvěděli? Třeba to, že když mladá dáma nemá řasenku, vezme si na oficiální rozhovory lyžařské brýle. Těžko si představit, že Ledecká je bez make-upu zcela k nekoukání, ale je to její volba. Možná se to chytne jako móda, kdoví. V zástupu na pracovní pohovor se možná najdou jedna dvě slečny s lyžařskými brýlemi. Aby prý místo nedostaly jen díky hezkým očím. Dnes je možné vše.



Ester Ledecká nás může naučit ještě lecčemu. V sobotu 17. února se od ní nečekalo nic. O den později se od ní čeká vše. Uvidíme, jak ustojí cirkus kolem. Zda bude umět zalézt zpět do bubliny a v klidu se připravovat na další závody.

Ať další dopadne, jak chce, je ve svých 22 letech se svou – jaksi mimochodem zlatou – medailí žijící sportovní legendou. Jak to ustát a kam dál, to bude jistě zajímavé sledovat. Fandíme a víme, že na to má. Již nyní. Ne až 50 metrů za cílem.

Budeme se těšit na další lekce. Zatím nám toho za minutu, dvacet jedna vteřin a jedenáct setin řekla hodně. Přitom to hlavní, proč do Koreje přijela, ještě ani nezačalo.