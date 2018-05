Pařížský útočník měl být Čečenec s francouzským občanstvím, vyslýchalo ho protiteroristické oddělení

PAŘÍŽ Sobotní večerní útok v centru Paříže, při němž muž s nožem zabil jednoho člověka a čtyři další zranil, vyšetřují francouzské úřady jako možný teroristický čin. Informovala o tom v neděli agentura AFP, podle níž vyšetřování případu převzal protiteroristický útvar. Francouzské úřady podle médií na základě otisků prstů identifikovaly útočníka jako Čečence, který se narodil v roce 1997 v Ruské federaci.

O možné identitě útočníka s odvoláním na zdroje blízké vyšetřování informovala agentura AFP s tím, že rodiče mladíka vyslýchá policie. Útočník, kterého policie při zásahu zastřelila, u sebe neměl žádné doklady. Vyšetřovatelé případ řeší jako možný teroristický čin.

Čečenec měl podle médií francouzské občanství, některé portály původně uváděly, že měl i ruský pas. Úřady se ale k útočníkově identitě doposud oficiálně nevyjádřily.



Server Europe 1 napsal, že mladík měl čistý trestní rejstřík, ale zajímaly se o něj kvůli radikálním islámským názorům francouzské tajné služby. Podle stanice BFM TV byl asi před rokem jako svědek vyslýchán protiteroristickým oddělením kvůli svým vazbám na blíže neupřesněného člověka v Sýrii.

K odpovědnosti se již přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), která útočníka označila za jednoho ze svých bojovníků. IS se ale zejména na Západě hlásí prakticky ke všem teroristickým činům. Portál Europe1 v této souvislosti poznamenal, že vazby mezi Čečencem a IS prozatím nebyly potvrzeny.



K útoku se prostřednictvím své propagandistické agentury Amak přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). V prohlášení na internetu označila útočníka za jednoho ze svých „bojovníků“.



Podle Islámského státu útočník svým činem vyslyšel výzvy IS, aby přívrženci organizace napadali členy vojenské koalice vedené Spojenými státy, která bojuje proti extremistům v Iráku a Sýrii. Francouzská armáda je aktivním členem koalice od roku 2014, připomněla agentura AP. Agentura Amak ale neposkytla žádný důkaz pro své tvrzení ani nesdělila totožnost útočníka.

Útočník zastřelen

Policisté muže, který nožem bodal kolemjdoucí, zastřelili. Prokurátor François Molins uvedl, že podle svědků útočník křičel Alláhu akbar (Bůh je veliký). „Na základě metody útoku zahájil protiteroristický útvar vyšetřování pro podezření z vraždy a pokusu o vraždu s teroristickým motivem,“ sdělil Molins.

Útok se odehrál v sobotu krátce před 21:00 SELČ v druhém pařížském obvodu v blízkosti paláce Garnier, který je sídlem Pařížské národní opery. Jedná se o rušnou turistickou oblast s množstvím barů, restaurací a divadel, která bývá v sobotu večer pravidelně zaplněna davy lidí.

VIDEO: Drama ve Francii zachytil svědek. Řádění i útěk útočníka

Obětí se podle ministra vnitra Gérarda Collomba stal 29letý muž. „Znovu bylo zasaženo mládí Francie,“ konstatoval Collomb. Útočník vážně pobodal 34letého muže a 54letou ženu a lehce zranil ještě 26letou ženu a 31letého muže. Národnost zraněných upřesněna prozatím nebyla. Stav dvou zraněných lidí je vážný, další dvě osoby byly zraněny lehce. Stav vážně zraněného muže byl považován za kritický. Collomb v pátek ale prohlásil, že se podrobil operaci a že lékaři jeho život zachránili. Úřady se snaží identifikovat útočníka, dodal.



Francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci zdůraznil, že Francie neustoupí „nepřátelům svobody“. Ve svém vyjádření na twitteru rovněž pochválil policisty, kteří zneškodnili útočníka. „Francie znovu platí krví, ale neustoupí ani o píď nepřátelům svobody,“ podotkl Macron.

Le Penová útočníka označila za islamistu

Policisté se údajně nejprve pokusili útočníka zneškodnit elektrickým paralyzérem, a když se jim to nepodařilo, zahájili na něj palbu. Kromě prezidenta Macrona jejich rychlý zákrok ocenil i premiér Édouard Philippe a ministr vnitra Collomb.

„Útok v Paříži: Klaním se před chladnou hlavou a schopností policejních sil, které zneškodnily útočníka, (rychle) reagovat,“ uvedl na twitteru ministr. „Mé první myšlenky směřují k obětem tohoto hnusného činu,“ dodal. Soustrast na Twitteru vyjádřil i český premiér v demisi Andrej Babiš.

Andrej Babiš (Twitter) @AndrejBabis Rád bych vyjádřil hlubokou soustrast rodinám obětí brutálního útoku v Paříži a zraněným popřál brzké uzdravení. Musíme vytrvale pokračovat v boji proti terorismu. odpovědětretweetoblíbit

Naopak šéfka krajní pravice Marine Le Penová využila útok ke kritice vlády. „Občané Francie se již nespokojí s komentáři, očekávají činy,“ uvedla po útoku, který označila za dílo islamisty.



Francie se v posledních letech potýká s teroristickými útoky islámských radikálů, kteří už v minulosti využili jako zbraně i nožů, například v Marseille v říjnu 2017. Naposledy na konci března útočil islamista na jihozápadě Francie. Při atentátu, který byl prvním od zrušení výjimečného stavu v loňském roce, zahynuli čtyři lidé. Zatím nejhorší teroristický útok posledních let si v roce 2015 vyžádal v Paříži 130 obětí. Celkem od počátku roku 2015 zahynulo při teroristických útocích ve Francii podle AFP 254 lidí.