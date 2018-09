SENÁTNÍ SOUBOJ: Paroubek vyzve pokořitele Everestu i islamofoba Konvičku

PRAHA Expředseda ČSSD Jiří Paroubek se pokouší o návrat do výraznější politické funkce v senátním obvodu Ostrava-jih. V něm kandiduje i islamofob Martin Konvička či horolezec Leopold Sulovský.

Oba vědí, co znamená stanout na vrcholu. Leopold Sulovský počátkem 90. let vystoupal dokonce na samý vršek světa, když jako první Čech pokořil Mount Everest. V senátním obvodu Ostrava-jih teď po šesti letech obhajuje mandát, opět v barvách hnutí Ostravak. „Moje hlavní téma je samozřejmě ovzduší, i když už není v tak kritickém stavu, v jakém bylo. Důležitá je také bezpečnost a dodržování zákonů,“ řekl LN Sulovský.

Pokořitel řady světových velehor se označuje za člověka, který raději koná, než aby zdlouhavě hovořil. „Nejsem na žádné extra proslovy, spíše jsem rád, když se věci posunují dál,“ charakterizoval se.

Proti němu stojí člověk, který dosáhl pro změnu na špičku české politiky. Jiří Paroubek byl premiérem země a předsedou ČSSD. Se svou stranou se ale rozkmotřil a nyní kandiduje jako nezávislý. Chvíli sice koketoval s tím, že by ho jeho bývalá partaj mohla podpořit, její vedení to ale neschválilo.

Paroubek zvažuje návrat do sociální demokracie

V zádech má nicméně alespoň ostravské členy oranžové strany. Ti mu dokonce sehnali dostatečný počet podpisů pro senátní kandidaturu. „Oslovili mě ostravští sociální demokraté. Jejich nabídku jsem viděl jako příležitost prosadit se v tradičně levicovém volebním obvodě,“ říká ke svému vstupu do senátního klání Paroubek.

Někdejší předseda ČSSD se chce soustředit na problémy, které Slezsko tradičně trápí. „Životní prostředí, exekuce a bytovou politiku,“ vyjmenovává bývalý předseda vlády.

Paroubek uvažuje o tom, že by na podzim po letech opět vstoupil do sociální demokracie, v níž dosáhl svých největších politických úspěchů. ČSSD přitom letos v Ostravě – typicky levicovém okrsku – žádného vlastního senátního uchazeče nestaví.

Muslimové v panelácích

Na své rodné Slezsko si v senátních volbách vzpomněl přední český islamofob Martin Konvička. Docent Jihočeské univerzity kandiduje proti Sulovskému s Paroubkem v okrsku Ostrava-jih.

Expředseda Bloku proti islámu jde do voleb jako nezávislý. Na svá ideová východiska ale nerezignoval. Naopak hrozí tím, že se do ostravských paneláků přestěhují muslimové.

„Všichni víme, že místa, jako jsou ostravská sídliště, stárnou a vylidňují se. A všichni tak nějak tušíme, že ti pajtaši, kteří by rádi vítali a kteří milují islám, to nechcou mít doma v pražských a brněnských vilových čtvrtích,“ snaží se napodobovat ostravskou dikci ve videu zveřejněném na svém Facebooku.

Kvůli prohlášením na sociální síti se v minulosti dostal do problémů se zákonem. To když se na jeho profilu objevila slova o mletí muslimů do masokostní moučky. Justice případ řešila dva roky, letos v květnu ale stíhání zastavila. Podle ní nelze prokázat, že uvedený výrok napsal na Facebook skutečně Konvička.

Zachránkyně Natálky

Další nezávislou kandidátkou v obvodu Ostrava-jih je bývalá zastupitelka slezské metropole Zdenka Němečková Crkvenjaš. Někdejší členka TOP 09 se o Senát uchází s podporou své bývalé strany a také ODS. Jako lékařka se nejvíce proslavila komplikovanou operací, která po žhářském útoku zachránila život malé Natálce. Jejím manželem je exministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).

Za vládní hnutí ANO jde do senátních voleb majitel cukrárny Ivo Gondek. Piráti do boje o křeslo ve Valdštejnském paláci vysílají literárního historika Martina Tomáška. Vysokoškolský pedagog před rokem kandidoval do sněmovny za Zelené, ale neuspěl.

Do Senátu chce i bývalý komunistický poslanec René Číp. Protiimigrační SPD nominovala farmaceutku Pynelopi Valsamisovou.