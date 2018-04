Pět scénářů vládního vývoje: ANO s komunisty a ‚okamurovci‘ nebo ‚Bělobrádkova koalice‘

PRAHA Prezident Miloš Zeman v úterý doporučil lídru hnutí ANO Andreji Babišovi, aby jednal o vládě s KSČM a SPD. Záležitost ještě v těchto dnech probere s předsedy obou stran. Variant budoucího vládního vývoje je ovšem hned několik. Server Lidovky.cz přináší pět možných scénářů.

ANO, KSČM, SPD

Jako nejvíce pravděpodobná možnost se v současné době jeví menšinová vláda s tichou podporou KSČM a SPD. Jak komunisté, tak „okamurovci“ jsou vládní spolupráci nakloněni, preferuje ji i prezident Miloš Zeman. Výhrady mají ale někteří představitelé ANO. Například ministr dopravy Dan Ťok v pondělí uvedl, že by v takové vládě nebyl. Babiš by navíc riskoval reputaci za hranicemi.

„Ohledně (Zemanova) doporučení jsem požádal, aby naše vrcholné orgány zasedly zítra (ve středu). Musíme si to vyjasnit, jakou cestou půjdeme,“ uvedl Babiš. Poslanecký klub ANO v úterý potvrdil stanovisko vedení hnutí, že jediným kandidátem ANO na premiéra je Babiš.

Vláda bez Babiše

Rozluštění vládní krize by mohla přinést situace, že Babiš pustí na svůj post premiéra jiného člena vítězného hnutí ANO. Teoreticky by se pak daly otevřít vládní rozhovory i s občanskými demokraty a lidovci, kteří uváděli překážku trestně stíhaného premiéra jako stěžejní.

ANO ovšem na Babišovi v pozici předsedy vlády trvá. „Ta podpora je jednoznačná, drtivá. Hnutí ANO má na pozici premiéra pouze jednoho kandidáta, a to je předseda Babiš,“ řekl místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek.



Vláda stran bez KSČM, SPD s podporou ANO

Se zcela novým scénářem přišel v úterý lidovecký předseda Pavel Bělobrádek, jenž požaduje vznik koalice ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Stran, které chtějí myšlenku projednat, by měly sílu 85 mandátů, což je větší počet, než kterým by disponovala menšinová vláda ANO. „Pak bychom mohli nabídnout programovou spolupráci hnutí ANO,“ uvedl Bělobrádek s tím, že by vláda mohla akcentovat programové hnutí ANO. Babiš návrh označil za špatný vtip.

Předčasné volby? Nikdo nemá zájem

Čistě teoretickou možností jsou předčasné volby, nestojí o ně totiž Zeman ani parlamentní strany. Jak ukázal nedělní průzkum TNS Kantar pro Českou televizi, nikomu se preference od voleb zatím nepohnuly tak výrazným způsobem, aby to přineslo zásadně odlišný výsledek než při volbách loni na podzim. Viditelná změna by spočívala především v tom, že z nynějšího osazenstva dolní komory by se tam už neprobojovala TOP 09.

Podle nového průzkumu TNS Kantar nedostala by se TOP 09 do sněmovny již nedostala.

Pořád vede hnutí ANO, téměř o dvojnásobek nad „stříbrnou“ ODS. Průzkum ovšem ukázal, že občanští i sociální demokraté od voleb mírně posilují a hojí si nejhorší ztráty. „Obě strany čerpají nové voliče především od hnutí ANO. ČSSD si tím pádem bere zpět některé voliče, které ztratila dříve,“ zmínil analytik TNS Kantar Pavel Ranocha.



Největší pokles – o 3,1 procenta v porovnání s říjnovými volbami – zaznamenává SPD Tomia Okamury. Podle Ranochy je to tím, že se její hlavní témata vyčerpala a bude si muset hledat nová, pokud si chce sympatizanty udržet. Na druhou stranu právě SPD spolu s hnutím ANO vládne nejpevnějším voličským jádrem, tedy lidmi stoprocentně rozhodnutými, že zrovna tohle je jejich srdcová partaj. U ANO jde o 59 procent příznivců, u Okamury je to 56 procent.

Úřednická vláda? Také možná

Vyloučit nelze ani variantu, že se prezident nakonec rozhodne utlumit napětí postavením zdánlivě apolitické úřednické vlády, do níž si naskládá nominanty Hrad a sněmovní strany, které se na tomto projektu budou chtít podílet. Zeman to tak již udělal ve svém prvním volebním období v roce 2013, kdy jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka.

Současná hlava státu pověřila Babiše sestavením kabinetu po loňských říjnových volbách, ve kterých jeho hnutí získalo nejvíc hlasů. Babiš vytvořil jednobarevnou menšinovou vládu, která v polovině ledna nezískala důvěru Sněmovny. Prezident poté pověřil Babiše jednáním o vzniku nového kabinetu, přičemž premiérovi dal čas do léta.

Česko dlouho mířilo k vládě hnutí ANO s ČSSD, kterou měli podporovat komunisté a která by měla v dolní komoře 108 hlasů. Rozhovory ANO a socialistů ale zkrachovaly minulý týden na tom, že ANO nechtělo ustoupit od nominace svého předsedy Babiše do funkce premiéra. Odmítlo současně ČSSD přenechat ministerstvo vnitra, což podle socialistů mělo být zárukou nezávislého vyšetření případu Čapího hnízda, ve kterém je Babiš trestně stíhán. Zeman Babiše premiérem znovu dosud nejmenoval.