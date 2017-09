PETRÁČEK: A vítězem německých voleb je...

BERLÍN Očekávání německých voleb se vymyká ostatní Evropě podobně, jako se jí vymyká samo Německo. Je to jediná země západní části EU, která přečkala krizi bez úhony. Jediná, která přes všechny progresivní řeči sází na průmysl. Jediná, která má téměř vyrovnanou obchodní bilanci s Čínou. Jediná, kde není problémem nezaměstnanost. Suma sumárum: snad jediná, kde jsou voliči spokojení. V tomto duchu je Německo i jedinou zemí západní části EU, kde je současný lídr favoritem a neočekává se překvapení.

Čteme-li ve Spiegelu Online titul Krásné a bohaté: zůstane Německo takovým?, jako bychom viděli volební plakáty Angely Merkelové a její CDU. Nesdělují voličům, co se řeší, ale že se v jejich zemi dobře žije. Leckomu, hlavně na východě Německa, to připomíná komunismus, a přece to funguje. Zvláštní společnost, kde vše válcuje pravicově konzervativní CDU, a přece se slovo „pravice“ (Rechte) používá jako nadávka.

V Německu se moc nedělají povolební prognózy. Že vyhraje CDU, se má za jisté. Ale s kým sestaví vládu, to podléhá tak jemným nuancím, že nemá smysl na ně sázet. Není to souboj výrazných part A a B, z nichž jedna zvítězí a druhá je na hlavu poražena. Nebude tu překvapivý vítěz Trump, „málemvítěz“ Hofer z Rakouska, nebude tu Británie, kde překvapivě vyhráli brexitáři a pak též překvapivě ztratila premiérka Mayová. Německé volby budou spíše společenskou zkumavkou.

Že vyhraje Angela Merkelová, je prakticky jisté už proto, že jen málo Němců chce pozici své země změnit. A i kdyby chtěli, tak ať se podívají na západ, na východ, na sever či na jih od Německa, zjistí, že všude je to horší než u nich. Ale společenská zkumavka – výsledky menších stran – dá pestřejší obraz. Která strana získá více a která méně, než se očekává? To není jen závod o procenta a koalici, je to i vysvědčení politiky uplynulých dvou let (myšleno od „Velkého otevření hranic“).

Získá-li Alternativa pro Německo víc, než se čeká, posílí názor, že za úspěchem Německa panuje jistá společenská ostrakizace. Ostrakizace umlčující kritiku, oponenturu i lidi s jinými postoji a nálepkující jinak smýšlející za fašisty, šovinisty a nenávistníky. (Ne že by tací nebyli, ale je-li za hlas nenávisti považována i reprodukce plakátu z NDR s traktoristkou a heslem „Dokážeme to“, něco je špatně.) Ta společenská zkumavka může přinést zajímavější poznatky než prostý fakt, že Angela Merkelová počtvrté vyhrála volby.