Dobrovolný hasič si 'vystřelil' z kolegů profesionálů. Byl vyloučen a zaplatí desítky tisíc

PRAHA/HABARTOV Nahlásil požár, který se nestal. To stejné udělal i den poté. Nezletilý dobrovolný hasič z Habartova na Sokolovsku o uplynulém víkendu dvakrát zbytečně zaměstnal své kolegy. Za zneužití sboru mu hrozí pokuta až pět tisíc korun, byl také vyloučen z jednotky. Navíc bude muset zaplatit zhruba 30 tisíc za oba výjezdy.

„Dobrý den, přijde mi, že hoří tady v Habartově v kasárnách na Hrádku. Vidím tady strašný kouř.“

Takové oznámení přijali operátoři tísňové linky v sobotu krátce před pátou hodinou odpoledne. Podobný hovor řešili i o den později. Hořet měl pro změnu třípatrový dům v habartovské Mírové ulici, jehož chodbami se údajně linul „strašný zápach“.

V obou případech se ale ukázalo, že šlo o planý poplach. A ačkoliv osoba, která požáry nahlásila, volala pokaždé z jiného telefonního čísla a uvedla rozdílná jména, policii se ji podařilo velmi rychle vypátrat.

„Šetřením bylo zjištěno, že oznamovatel je členem dobrovolných hasičů v Habartově,“ informoval Martin Kasal, mluvčí karlovarských hasičů. Nezletilý mladík byl vzápětí okamžitě vyloučen z místní jednotky dobrovolných hasičů. Podle jejího velitele Petra Majera působil u habartovského sboru od loňského roku. Od letoška byl intenzivně připravován na vstup do výjezdové jednotky.



„Smutná událost“

„Je to bohužel smutná událost a do hlavy jednotlivce nikdo nevidí,“ komentoval Majer pro Lidovky.cz s tím, že mladík dosud nečinil žádné problémy a naopak byl aktivní. Proč něco takového udělal, mu prý neřekl. „Ani jsem se ho na to neptal,“ dodal velitel jednotky.



Případ nyní bude řešen jako přestupek. V případě jeho prokázání hrozí mladíkovi až pětitisícová pokuta. „Maximální výše pokuty za zneužití jednotky hasičů je vyšší, protože se jedná o mladistvého, je horní hranice uvedených pět tisíc korun,“ vysvětlil mluvčí Martin Kasal.

Habartovští dobrovolní hasiči během nedělního planého poplachu.

Hasičský sbor navíc bude požadovat uhrazení nákladů za oba zásahy, které mohou podle Kasala dosáhnout výše 28 tisíc korun.



V sobotu vyjely zbytečně na nahlášený požár dvě jednotky hasičů, profesionální družstvo ze stanice Sokolov a dobrovolní hasiči z Krajkové. O den později šlo o profesionály ze Sokolova a tamních chemických závodů a také habartovské dobrovolníky.

Jen za loňský rok evidují hasiči v Karlovarském kraji více než tři stovky událostí označených jako planý poplach. Nejčastěji vyjížděli k zásahům tohoto typu po vyzvání elektronickou požární signalizací nebo kvůli nenahlášenému kontrolovaném pálení listí či trávy. Ke zneužití jednotky došlo pouze v deseti případech. Ne vždy se přitom podařilo určit oznamovatele, aby byl následně potrestán.