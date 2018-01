Počasí komplikuje dopravu. Na D1 jsou kolony, místy se můžou tvořit i sněhové jazyky

PRAHA Počasí na mnoha místech v Česku ve čtvrtek ráno komplikuje dopravu. Na dálnici D1 v kraji byly ráno podle informací asistenční služby ŘSD kolony u Velkého Meziříčí směrem na Prahu i poblíž Velkého Beranova ve směru na Brno.

Silnice na Vysočině jsou kvůli sněhu sjízdné se zvýšenou opatrností. V noci na čtvrtek byly sněhové přeháňky a kvůli silnějšímu větru se tvořily sněhové jazyky. Navátý sníh silničáři místy stále odstraňují, řekl ČTK Vít Kryštof z dispečinku krajské správy a údržby.



Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

„Opětovně vyzýváme řidiče, aby jezdili opatrně, neboť silnice nižších tříd jsou stále obtížně sjízdné,“ uvedla mluvčí krajské policie Dana Čírtková. Žádná silnice by neměla být uzavřená. Podle silničářů jen na silnici 523 u Krasoňova na Pelhřimovsku stály po 06:00 dva kamiony, osobní auta tam projela.

Na 124. kilometru byla dálnice D1 po 05:00 uzavřena kvůli požáru kamionu, provoz jedním jízdním pruhem byl obnoven v 05:30. Směrem na Prahu byla kolem 06:00 kolona u Velkého Meziříčí.

Situace na silnicích Vysočiny byla ráno klidnější než ve středu večer, kdy byly na řadě míst zledovatělé vozovky. V noci se trochu oteplilo a k ránu se také uklidnil vítr. Na silnicích je rozbředlý nebo ujetý sníh. Silničáři stále jezdí se všemi 119 sypači. V noci měli venku také 50 traktorů s radlicemi.

Přes den bude na Vysočině oblačno, ráno přechodně i polojasno. Během čtvrtka se bude od západu vracet sněžení, které může být přechodně i silnější. Později může i pršet a večer očekávají meteorologové v polohách nad 600 metrů opět sněžení. Teploty do večera stoupnou až k pěti stupňům Celsia.

V Plzeňském kraji nesněžilo, vítr zeslábl, jazyky se stále tvoří

V Plzeňském kraji v noci a ráno sněžilo minimálně, vítr oproti středečnímu večeru zeslábl. Sněhové jazyky se stále mohou tvořit zejména na silnicích druhé a třetí třídy na Domažlicku, Tachovsku a severu Plzeňska, řekl dispečer krajské správy a údržby silnic Jiří Slapnička. V noci a ráno byly teploty mírně pod bodem mrazu, přes den by se mělo mírně oteplit.

„Dálnice a hlavní tahy v regionu jsou všechny sjízdné bez problémů ale s opatrností, a to zejména na Železnorudsku (Šumava) a Bezvěrovsku (okres Plzeň-sever ve směru z Plzně na Karlovy Vary), kde se mohou také dělat jazyky,“ uvedl dispečer.

Doprava nikde nestojí, ani na silnicích krajských silnicích druhé a třetí třídy, vítr zeslábl. Sněhové jazyky se mohou častěji tvořit zejména na otevřených planinách na Domažlicku, Tachovsku a severu Plzeňska. První polovinu noci ze středy na čtvrtek doprovázelo náledí, po prosolení vozovek je podle Slapničky klid. Žádné větší nehody v Plzeňském nejdou nikde hlášeny, dodal.

Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh

Na mnoha místech v Pardubickém kraji leží na silnicích sníh. Často je po solení rozbředlý, na menších cestách a ve výše položených oblastech i uježděný. Někde se také tvoří sněhové jazyky, všechny komunikace jsou ale s opatrností sjízdné, uvádějí silničáři.

Kluzké vozovky jsou na většině míst regionu, zvláště v okolí Poličky, Žamberka, Holic, Skutče, Svitav, Litomyšle a Ústí nad Orlicí. Před sněhovými jazyky silničáři varují na silnici I/11 přes Suchý vrch nebo v Železných horách.

Ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na Lanškrounsku foukal silný vítr. Ve východní části regionu sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus třemi až plus dvěma stupni.

Na moravskoslezských silnicích je sníh, dálnice je kluzká

Řidiči musí být na silnicích v Moravskoslezském kraji velmi opatrní. Na řadě silnic je rozbředlý sníh po chemickém ošetření nebo ujetý sníh krytý posypem. Dálnice D1 je ve směru na Prahu mezi Ostravou a Olomoucí kluzká. Na některých místech v kraji sněží a je tam horší viditelnost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro kamiony zůstává uzavřená silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silnice, jež je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady Šance, která zásobuje kraj pitnou vodou. Silničáři tam proto nesmějí používat chemické látky, jen inertní posyp. To dělá v kopcích kamionům potíže už při slabé vrstvě sněhu a silnici tam často zablokují.

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné, na horách s opatrností

Silnice v Ústeckém kraji jsou s opatrností sjízdné. Na horách musí řidiči počítat se zbytky sněhu, vyplývá z informací silničářů. Dopravu nekomplikuje žádná vážná nehoda. Dálnice D7 a D8 jsou stejně jako silnice prvních tříd po chemickém ošetření sjízdné s opatrností. V současné době v kraji nesněží. Na silnicích nižších tříd v Krušných horách leží zbytky rozbředlého sněhu kryté posypem, silničáři proto nabádají k opatrnosti.

Uzavřený zůstává více než osmikilometrový úsek silnice II/223 mezi Loučnou pod Klínovcem a Kovářskou na Chomutovsku, což je ale běžné téměř každou zimu. Řidiči neprojedou ani po místní komunikaci kolem přehrady Fláje, ta je také uzavřená.

Policie podle dopravní databáze řeší od rána několik drobných havárií, žádná si ale nevyžádala uzavření silnic nebo vážné následky.

V Ústeckém kraji ve čtvrtek bude podle meteorologů zataženo, od západu se sněžením, které bude během čtvrtka v polohách pod 900 metrů nad mořem přecházet v déšť se sněhem nebo déšť. Později odpoledne proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, nad 400 metrů sněhovými. Nejvyšší teploty vystoupí na tři až sedm, na horách na minus jeden až plus tři stupně Celsia. Odpoledne a večer silný vítr s nárazy kolem 90 km/h, na horách až 125 km/h. Mohou se tak tvořit závěje a sněhové jazyky.

Silnice v Olomouckém kraji opět pokryl sníh

Silnice v Olomouckém kraji pokryl v noci na čtvrtek opět sníh. Sněžení však nebylo zatím příliš intenzivní, napadly většinou dva až tři centimetry sněhu. Správci cest měli přes noc v terénu veškerou techniku. Na silnicích na mnoha místech zůstává po odplužení a chemickém posypu sněhová břečka, zvýšená opatrnost je proto stále nutná.

Sněžilo nejen v horských oblastech, ale i v níže položených částech kraje. „Chlapi vyjeli po půlnoci, napadly až tři centimetry sněhu, v terénu máme veškerou techniku. Silnice jsou posypané a odplužené, leží na nich nyní sněhová břečka. Ve vyšších polohách leží vrstva odpluženého sněhu krytá posypem,“ řekl dispečer olomoucké správy silnic.

Zhruba jeden až dva centimetry napadly také na Přerovsku, se sněhovými přeháňkami tam musejí řidiči počítat i nadále. „Máme zataženo, sněhové přeháňky. Vozovky jsou po chemickém posypu holé a mokré,“ uvedl dispečer přerovské správy silnic. Na vedlejších tazích leží sněhová břečka, i tam je opatrnost na místě. Teplota se drží pod bodem mrazu. Podobná situace je také na Prostějovsku.

Silničáři vyjížděli do terénu také na severu regionu. „Sněžilo, ale byl to jen poprašek, ve vyšších polohách napadlo do dvou centimetrů. Vše je posolené, nahoře leží zbytky sněhové kaše, dole jsou silnice holé a mokré,“ řekl dispečer jesenické správy silnic. Na Šumpersku leží na hlavních tazích zbytky sněhu po pluhování, na vedlejších silnicích leží rozbředlý sníh, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.