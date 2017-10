Vedle stadionu Sparty postaví Křetínský hotel. Je to správné umístění, míní expert

PRAHA Byznysmen Daniel Křetínský je o něco blíže k tomu, aby mohl vedle stadionu fotbalové Sparty vybudovat rozlehlý hotel. Čerstvě platné rozhodnutí pražského magistrátu miliardářově firmě AC Real Estate dovoluje, aby si mohla říct o potřebná povolení. Projekt dostal zelenou i od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jeho ředitel Ondřej Boháč kvituje, že hotel svým umístěním uzavře třídu Milady Horákové.

Server Lidovky.cz už počátkem září informoval o závěru odboru ochrany životního prostředí, podle kterého chystaný hotel o sedmi patrech, zastavěnou plochou jednoho hektaru a kapacitou skoro pěti stovek pokojů nemá významný vliv právě na životní prostředí.

Proti stanovisku úředníků však bylo možné se odvolat, jenže k tomu nakonec nedošlo. Rozhodnutí magistrátu se tak stalo v říjnu pravomocným, což dovoluje společnosti AC Real Estate, kde v čele představenstva právě Křetínský, mimo jiné i majitel fotbalové Sparty, sedí. Investor chce začít stavět roku 2019.

„Vzhledem k tomu, že ulice Milady Horákové je jednou z klíčových metropolitních tříd, je správné, aby byla adekvátním způsobem obestavěna nebo, chcete-li, ohraničena,“ říká k tomu v rozhovoru pro Lidovky.cz Ondřej Boháč, ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, jenž s magistrátem spolupracuje v hlavních otázkách architektury, urbanismu a podoby první české metropole.

Institut rozvoje a plánování hlavního města prahy Institut je příspěvkovou organizací Prahy, vznikl v roce 2013, kdy se přetransformoval z Útvaru rozvoje hlavního města Prahy.

Institut představuje hlavní koncepční pracoviště v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města, přičemž se svými vyjádřeními a doporučeními podílí na realizaci rozhodnutí magistrátu v těchto oblastech.

Institut zpracovává klíčové studie v oblasti územního plánování, rozvoje, technické, dopravní či krajinné infrastruktury.

Lidovky.cz: Předpokládám, že váš institut se v průběhu dosavadního řízení k projektu vyjadřoval. Jaký byl jeho postoj k tomuto záměru?

Projekt jsme zaznamenali ve fázi studie. A ano, k záměru jsme se vyjadřovali v červenci 2017. Se záměrem jsme souhlasili, ovšem s několika připomínkami. Týkaly se především kvality veřejných prostranství.

Lidovky.cz: Můžete to rozvést?

Jedna z připomínek se týkala takzvaného zálivu pro bus a taxi. Požadovali jsme, aby byl trochu zmenšen a aby nebyl zúžen chodník před budovou. Další požadavek byl, aby nově zakládaná ulice mezi navrhovanou budovou a stadionem byla propojena s ulicí Nad Královskou oborou. Do nové ulice jsme doporučili umístit stromořadí.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte záměr vybudovat takový hotel na takovém místě, souzníte s ním?

Navrhovaný objekt doplňuje hranu Letenské pláně, založenou funkcionalistickou budovou „Molochov“ (o budově více zde) a budovou Ministerstva vnitra. Stavba je navrhovaná ve stejné linii jako „Molochov“ v ulici Milady Horákové. Vzniká tak městská zástavba s jednou výškovou hladinou. Dle koncepční rozvahy o území „Městský Boulevard Letná - Prašný most“, kterou podpořila Gremiální rada IPR Praha, by tato městská struktura mohla v budoucnu pokračovat až k Prašnému mostu (o koncepci více zde).

‚Doprava na Letné se s hotelem vyrovná bez problémů‘

Lidovky.cz: Hotel má stát přímo vedle stadionu fotbalové Sparty. Co soudíte o tomto umístění, jak se podle vás podepíše na rázu Letné?

Z hlediska rozvoje města jde o stavbu, která může dotvořit jednu z hlavních městských tříd. Vzhledem k tomu, že ulice Milady Horákové je jednou z klíčových metropolitních tříd, je správné, aby byla adekvátním způsobem obestavěna nebo, chcete-li, ohraničena. Budova Hotelu Letná spolu s dalším záměrem dostavby jižní tribuny stadionu doplní objekt Molochov a dotvoří severní hranu Letenské pláně.

Lidovky.cz: Je umístění hotelu hned vedle tak exponovaného sportoviště trendem, ať už u nás, či v zahraničí, nebo jde o ojedinělý nápad?

Existence hotelu vedle sportovního stadionu rozhodně není nic neobvyklého. Je to praktické pro hostující týmy i pro fanoušky z větších vzdáleností.

Lidovky.cz: Třída Milady Horákové je klíčovou dopravní tepnou této části města, srovná se místní doprava s výstavbou a následnou existencí hotelu bez problémů?

Bezpochyby, navrhovaná stavba je umístěna v bezprostřední blízkosti vjezdu do tunelu Blanka.

Lidovky.cz: Můžete prozradit, co vám na předpokládané podobě hotelu připadá atraktivní, případně co vás naopak ruší?

Nemyslím si, že by řediteli Institutu rozvoje a plánování náleželo vyjadřovat své osobní preference budovám, kterými se zabýváme v oficiálním vyjadřovacím řízení.