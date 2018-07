Pokračují výslechy v kauze OKD. Nová ministryně Maláčová se sejde se Zemanem

Série výslechů v kauze OKD pokračuje dalšími dvěma svědky. Řady politiků a miliardářů, kteří se jich měly účastnit, přitom značně prořídly.

Další světlo do privatizace OKD? Sněmovní vyšetřovací komise bude od 14.30 znovu prověřovat privatizace Ostravsko-karvinských dolů. Na neveřejném jednání v Poslanecké sněmovně proběhnou výslechy dvou svědků.

Soud s ženou, která píchala synovi inzulin. Odvolací soud se od 9.00 bude zabývat kauzou matky, která podle obžaloby píchala svému zdravému synovi inzulin, aby dosáhla na sociální dávky. Nepravomocný rozsudek ji poslal do vězení na osm let.

Mítink s prezidentem. Kandidátka na pozici ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se na Lánském zámku v 15.15 sejde s Milošem Zemanem.

USA řeší hackerský útok. V San Franciscu proběhne další výslech před lednovým procesem s Rusem Jevgenijem Nikulinem, který v USA čelí obvinění z kybernetického útoku na tři technologické firmy.

Napětí na hranicích. Izrael by mohl znovu zprovoznit hraniční přechod Kerem Šalom do Pásma Gazy. Podmínil to ale udržením příměří.

Pokračování Tour. Po dni volna vyjedou cyklisté na trať Tour de France. V rámci 16. etapy, jejíž start proběhna po poledni, je čeká nejdelší horský úsek závodu.