Po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích měli krást zbraně a prodávat je, teď jim hrozí osm let vězení

Zlín Policisté navrhli státnímu zastupitelství obžalovat osm lidí z krádeže zbraní z muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku. V tiskové zprávě to ve středu uvedla mluvčí zlínské krajské policie Lenka Javorková. Obviněným hrozí až osm let vězení. Ve vrbětickém areálu vybuchly roku 2014 dva sklady firmy Imex Group, po výbuchu byl areál uzavřen a střežen. Skupině lidí se ale podle policie podařilo několikrát do střeženého prostoru vniknout a vynést střelné zbraně a výbušniny.

Dva muži údajně kradli z areálu zbraně rozmetané do okolí výbuchem a jejich součásti a prodávali je. Zbraně byly podle Javorkové zrezavělé a poškozené. Část z obviněných ale ukradené zbraně uváděla do provozu a dále je přeprodávala. Při domovních prohlídkách u podezřelých podle mluvčí kriminalisté našli několik kompletních samopalů i neúplné zbraně, části samopalů a náboje.

První obvinění v této kauze padla již v červenci 2017 krátce poté, co policisté odhalili neoprávněná vniknutí do areálu. Sedm mužů a jednu ženu ve věku od 24 do 55 let postupně policie obvinila z trestného činu nedovolené ozbrojování, a některé z nich navíc z krádeže a podílnictví. Obvinění jsou z okresů Uherské Hradiště a Vsetín. Čtyři z nich již byli v minulosti trestáni, dva obvinění jsou dokonce v současnosti za krádeže v podmínce.

Část nalezených zbraní mohla být funkční

Podezřelí vnikli podle loňského vyjádření ředitele krajské policie Jaromíra Tkadlečka do areálu muničních skladů od prosince 2016 do jara 2017 ve třech až šesti případech. Tkadleček loni uváděl, že část zbraní nalezených u podezřelých mohla být funkční. Zároveň ale popřel, že by se zlodějům podařilo najít funkční zbraně ve vrbětickém areálu. „Poslední funkční zbraně a munice, která tady byla skladovaná, odjela 23. prosince 2015,“ uvedl loni v září.

Loni řekl tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) novinářům, že policie v souvislosti s krádežemi zbraní z areálu nepochybila. „Vrbětický muniční areál je velmi rozsáhlý areál, který se rozprostírá v nepřehledném a náročném terénu,“ uvedla ve středu mluvčí policie. Po loňském odhalení krádeží zbraní z areálu policie posílila ostrahu oblasti.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014 a v prosince 2014 další. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Oblast kolem skladů policie stále čistí od rozmetané munice. Od července se ale zmenšila plocha uzavřené oblasti. Vlastníkům nemovitostí v areálu totiž bylo vráceno do užívání 40 až 45 procent území, kam dosud policie omezovala přístup. Zásah policie ve Vrběticích by mohl skončit v první roku 2019.