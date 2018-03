Policie stíhá tři fotbalové fanoušky, kteří v Praze napadli muže tmavé pleti, za hanobení rasy

PRAHA Pražští policisté obvinili za loňské napadení muže tmavé pleti v tramvaji tři mladíky. Stíhají je za ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení rasy.

Několik fotbalových fanoušků Sigmy Olomouc během zápasu, který se odehrál 9. listopadu loňského roku, surově zbyli muže původem ze západní Afriky. Napadený, který dlouhodobě žije v Praze a který po útoku skončil v nemocnici, čelil útoku údajně kvůli své tmavé barvě pleti.

„Kriminalisté v minulých dnech zahájili trestní stíhání tří mužů ve věku od 18 do 21 let pro trestné činy ublížení na zdraví, výtržnictví a hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. V tuto chvíli je tedy případ ve fázi vyšetřování,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk bez dalších podrobností.

Šestatřicetiletý muž byl napaden v tramvaji, která se pohybovala mezi zastávkami I. P. Pavlova a Bohemians. Muž v té době jel tramvají za svým kamarádem, když k němu na zastávce I. P. Pavlova přistoupilo asi dvacet mladíků, z nichž tři jsou nyní obviněni policií.



Pěsti, kopance a citrony

„Začali na mě okamžitě řvát, že jsem černá huba a špinavej negr. Křičeli také, že bych se měl vrátit do Afriky a že černoši a Židi by měli jít do plynu,“ řekl Aktuálně.cz napadený muž. Nikdo z přihlížejících se ho nezastal.



Útočnící do něj bušili pěstmi, házeli po něm citrony. „Jeden z nich mi citrony vymačkal na hlavu, šťáva mi tekla po obličeji a na oblečení,“ líčil napadený. Skupina mladíků do něj poté začala kopat. Agresoři pak vystoupili na stanici Bohemians.

„Chtěl jsem zavolat policii a sanitku, ale měl jsem vybitý mobil, tak jsem zmáčkl tlačítko nouzového zastavení. Řidička se divila, ale musela vidět, že mě napadli. Na otázku, zda by mi mohla zavolat sanitku a policii, odpověděla proč, popsal napadený muž.



Po ošetření v nemocnici ho kontaktovala policie, která mu ukázala snímky z tribuny olomouckých fanoušků. Napadený muž několik z nich poznal a policisté je ještě během zápasu zadrželi.

Napadený muž žije v Praze už deset let a pracuje jako programátor v jedné mezinárodní firmě. Kromě češtiny mluví šesti světovými jazyky a má doktorát z jedné pražských univerzit.