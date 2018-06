Policie zadržela ředitele Nemocnice Na Bulovce, žalobce obvinil pět osob a jednu firmu

Praha Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) provádí zásah ve zdravotnických zařízeních, zadržela ředitele Nemocnice Na Bulovce Františka Nováka. Mimoto zasahují policisté i v Nemocnici Na Františku, na Chodově a v Perucké ulici, kde sídlí společnost HTS Corporate Group. Podle vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové je trestně stíháno pět fyzických a jedna právnická osoba.

„Víme to, že na Bulovce policie zasahovala a pana ředitele Nováka zadržela,“ řekla LN mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Informaci později potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), kterého zásah v Nemocnici na Bulovce nepřekvapil. Potvrdila se podle něj podezření, kvůli kterým odvolal ředitelku. „Nedokážu si osobně představit, že by ředitel zůstal ve funkci, pokud by byl obviněn nebo trestně stíhaný,“ řekl Vojtěch České televizi.



„Trestní řízení je vedeno v souvislosti se zadávacími řízeními na dodávku služeb do Nemocnice Na Františku a Nemocnice Bulovka,“ informovala vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová v tiskové zprávě. Stíhaní měli podle policie uplácet, vydírat a ovlivňovat veřejné zakázky v oblasti služeb dodávaných do obou nemocnic, potvrdila Bradáčová dřívější informace LN.



K zásahu v Nemocnici Na Františku jeden z jejích zaměstnanců webu řekl, že mají zákaz o tom mluvit. Vrátný serveru iRozhlas.cz řekl, že v budově není ředitel ani mluvčí nemocnice. Nemocnici provozuje městská část Praha 1, ročně jí stojí asi 50 milionů korun. Loni vypsala na jejího provozovatele koncesní řízení. Po kritice ho letos v lednu zrušila, ohledně budoucnosti nemocnice chce jednat s magistrátem.



Ředitel Nemocnice Na Bulovce František Novák.

Mimo nemocnic na Františku a na Bulovce zasahují policisté i v kancelářském komplexu na Chodově a v Perucké ulici, kde sídlí společnost HTS Corporate Group. Podle informací serveru iRozhlas.cz se „na místě koná policejní úkon“. Recepce je plná lidí, mezi nimi policisté s páskou na rukou. Kriminalisté serveru iRozhlas.cz řekli, že s nikým ze společnosti HTS nyní není možné hovořit.

František Novák dříve v Nemocnici Na Bulovce působil jako provozně-technický náměstek, pracuje tam od roku 2012. Jejím ředitelem je od začátku května. Už předtím byl ale pověřen jejím řízením poté, co ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v lednu odvolal předchozí ředitelku Andreu Vrbovskou. Důvodem odvolání byla závažná zjištění, která se jí týkala. Naznačil, že mohla být pod vlivem lobbistických skupin.