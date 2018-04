Pompeo: USA odstoupí od jaderné dohody s Íránem, pokud se jí nepodaří změnit

JERUZALÉM Spojené státy odstoupí od mezinárodní jaderné dohody s Íránem, pokud se ji nepodaří změnit. Řekl to v neděli šéf americké diplomacie Mike Pompeo v Jeruzalémě po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Pompeo rovněž uvedl, že USA jsou znepokojeny eskalací íránských hrozeb vůči Izraeli. Informoval o tom deník The Times of Israel.

„Prezident (Donald) Trump to řekl jasně: Ta dohoda je velmi špatná. Administrativa se ji snaží změnit a pokud se to nepovede, tak se z ní Trump stáhne,“ řekl v neděli Pompeo v Jeruzalémě na společné tiskové konferenci s Netanjahuem. Trump by se měl v této věci rozhodnout do poloviny května.



Íránští představitelé, včetně prezidenta Hasana Rúháního už dříve pohrozily USA „vážnými důsledky“, pokud od dohody odstoupí. Šéf íránské bezpečnostní rady Alí Šamchání tento týden prohlásil, že by Írán mohl odstoupit od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT).

Od záměru vypovědět smlouvu světových mocností s Íránem, v níž se Teherán zavázal pozastavit svůj jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí, zrazují Trumpa i další signatáři této smlouvy, jimiž jsou kromě USA a Íránu Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko. USA dohodu uzavřely za předchozího prezidenta Baracka Obamy.

Pompeo podpořil Izrael v boji proti Íránu

Pompeo v Jeruzalémě také vyjádřil podporu Izraeli v jeho „boji“ proti Íránu. „Jsme znepokojeni nebezpečnou eskalací íránských hrozeb vůči Izraeli a regionu a íránskou ambicí ovládnout Blízký východ,“ řekl Pompeo. Dodal, že „USA stojí v tomto boji po boku Izraele“.



Netanjahu v neděli před novináři označil Írán za „nejhorší hrozbu světu“, tato země podle něj představuje „sňatek militantního islámu s jadernými zbraněmi“.

Podle loňské zprávy Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) mělo začátkem roku 2017 jaderné zbraně devět zemí světa: USA, Rusko, Francie, Británie, Čína, Indie, Pákistán, Izrael a KLDR. Izrael ale vlastnictví jaderných zbraní nikdy oficiálně nepřiznal.