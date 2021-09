Fenomén Harryho Pottera ani po 20 letech neztrácí na síle. Jeho úspěch není samozřejmý, říká český nakladatel

Příběh o mladé rozvedené mamince bez peněz, která po kavárnách sepisovala příhody studenta kouzelnické školy a byla jedním nakladatelstvím za druhým odmítána, je za ta léta všeobecně známý. Po více než dvou desítkách let se potterovská sága z pera Joanne Kathleen Rowlingové stále těší veliké oblibě. A také zájmu takového druhu, který by si v časech vydání knih asi ani nikdo nedokázal představit. Kouzelnické příběhy i literární matka Harryho Pottera se zkrátka na stará kolena dostaly do potíží.