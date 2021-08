Hudebník Bob Dylan čelí obvinění ze zneužívání 12leté dívky v roce 1965

Americký hudebník a držitel Nobelovy ceny za literaturu Bob Dylan čelí obvinění ze sexuálního zneužívání 12leté dívky, ke kterému údajně došlo v dubnu a květnu 1965. Žalobu na Dylana u soudu v New Yorku podala žena, která tvrdí, že ji hudebník šest týdnů podával drogy a alkohol a opakovaně ji sexuálně zneužil. Žalující strana vystupuje pod iniciálami J. C., napsal list The Guardian.