Křehké písně o síle života. Vojta Nýdl má kromě hudebního talentu i ten básnický

Virtuózní klarinetista Vojtěch Nýdl se k vydání „pozdního“ sólového debutu nerozhodl z plezíru. Vytížený mezinárodně uznávaný hudebník, hráč Symfonického orchestru Českého rozhlasu (předtím Pražské filharmonie), Afflatus Quinteta a především zakládající člen originálního nadžánrového ansámblu Clarinet Factory, dříve zřejmě neměl potřebu takové individuální sebeprezentace. I když se díky někdejšímu angažmá v českém nastudování muzikálu Hair (Vlasy) vědělo také o Nýdlových pěveckých schopnostech a citu pro inteligentní pop. K natočení alba Dítě z větru ho dovedl život sám, protože některé inspirace nelze ignorovat.



„Narození naší druhorozené dcery Johanky, která při svém dramatickém příchodu na svět vážila pouhých 510 gramů, je hlavní inspirací a tématem tohoto alba. Doslova nám ji přivál vítr a byla tak lehká a křehká, že jsme se dlouho báli, že si ji zase odnese. Téma zrození a odcházení, balancování na tenké hranici mezi životem a smrtí prochází jako leitmotiv celou deskou. Ale zároveň bych si přál, aby při poslechu z písní vyzařovala určitá naděje, že i zdánlivě beznadějné příběhy mohou mít šťastné konce,“ vysvětluje autor.



Potřeba uměleckého vyjádření osobního, intimního prožitku sice může přijít v jediném krátkém životním období, nicméně silné hudební motivy shromažďoval Nýdl dlouho. Album obsahuje i dvě úpravy starších kompozic, známých z repertoáru Clarinet Factory. Přetavené do nové podoby ovšem přirozeně zapadají do koncepce baladického písňového alba. Patří k nim i úvodní skladba Smířená, původně Little Love z alba Echoes From Stone (2003), vydaného ještě pod hlavičkou Czech Clarinet Quartet. Jde o jednu z kompozic, v jejíž struktuře elegantně fungují také inspirace minimalismem.

Na albu vůbec hned na první poslech zaujme, jak jsou křehké, snivé a posluchačsky přístupné písničky aranžérsky propracovány. Jako příklad poslouží jemné využití disonance v aranžmá smyčců v podkresu balady Hvězdný prach, jedné z kompozic, ve kterých hostuje Epoque Quartet. Ve stejné skladbě slyšíme i celou sestavu Clarinet Factory. Nenápadná rafinovanost, průniky mezi žánry, kterým se z nedostatku vhodnějších termínů říká vyšší populár a soudobá hudba, zdobí celé album.

Jako hudební producentku a spoluautorku aranžmá přizval Vojta Nýdl pianistku a skladatelku Beatu Hlavenkovou. Dobře ji zná už z Eternal Seekers, někdejšího projektu Lenky Dusilové, Beaty a Clarinet Factory.

Vyzdvihnout zaslouží i samotný Nýdlův zpěv. Civilní, nepřepjatý, prostý prvoplánově efektních pasáží a manýr. Ale o to přesvědčivější. Nýdl s lehkostí zpívá vůbec ne jednoduché melodické linky, ale především vystihuje hloubku textů.

Většinu textů si napsal Vojtěch Nýdl buď sám, nebo na nich spolupracoval. K jeho talentům nesporně patří i ten básnický: „Že budu dýchat s tebou / v pomalém tempu / v rytmu kulatých světel / v území cizích lidí... Poznávám siluetu / z miniaturních květů / s jistotou proti času / dítě z větru kráčí,“ dojemně vyjadřuje hlavní téma alba v titulní písni.

Album ovšem není monotematické. Texty mají mnohem širší záběr směrem k úvahám o věcech obecně lidských i o transcendentnu. Nelze přeslechnout „buddhisticky“ působící kolorit, pojatý sympaticky nevtíravě, bez jakékoliv mravouky. Dvěma texty, Nevyhnutelný a Volání, přispěla Jana Ivanovič Infeldová, herečka a členka kapely Jananas: „Tvůj hlas mi říká / musí se jít dál… k obzoru s nebem šedivým“. V jednom případě Nýdl zhudebnil báseň Bohuslava Reynka Opuštění.

Z logiky věci vyplývá charitativní charakter nahrávky. Část výtěžku z prodeje alba Dítě z větru je určena na podporu neziskové organizace Nedoklubko, věnující se problematice předčasně narozených dětí.