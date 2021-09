Návrat Kratose nebo komiksový Wolverine. PlayStation v noci představil horké novinky

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake



Prezentace Sony začala hned zostra krátkou ukázkou z připravovaného remaku legendární videohry z roku 2003. Za hrou stojí studio Aspyr Media, ve kterém jsou i autoři původní hry. Ačkoliv nejde v pravém slova smyslu o exkluzivitu konzole PlayStation, její hráči si titul zahrají ze všech nejdříve.