Vzorné soužití ve dvougeneračním domě. Nové album Crowded House snese srovnání s majstrštyky

Původem novozélandsko-australská, dnes v Americe sídlící kapela Crowded House („Přelidněný dům“) zažívala největší úspěchy ve druhé polovině 80. a na počátku 90. let díky hitům Don’t Dream It’s Over (1986) nebo Weather With You (1991). Od turné k předchozímu albu Intriguer (2010) o ní ale nebylo moc slyšet.