Žádný beton, zeleň u řeky. Atmosféru festivalu tvoří lidé, říká pořadatelka TrutnOFF BrnoON Vrbová

Lidovky.cz: Jak jste jako pořadatelé přestáli covidový rok?

Nestěžujeme si, vše se zpomalilo, každý jsme měli čas na své věci. Já jsem se mohla věnovat dětem a rekonstrukci domu s původními prvky. Ale co se týče festivalu, tak je těžké cokoliv připravovat, člověk neví, co bude zítra, natož za měsíc. Proto jsme se i vrátili do komornější podoby „ke kořenům“, která mi je mimochodem mnohem bližší než megalomanské festivaly, kde se to hodně týká peněz a sponzorů.