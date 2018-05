Popeláři chtěli před sídlo Macronovy strany vyklopit odpadky. Policie je zatkla

PAŘÍŽ Policie v Paříži v pátek zatkla dvojici popelářů, kteří svým kolegům ukradli vůz z odpadky a chtěli jeho náklad vyklopit před sídlem strany Republika v pohybu (LREM) prezidenta Emmanuela Macrona. Policejní odborový svaz počínání dvou zadržených mužů označil za „absolutně neuvážené“, vzhledem k sérii útoků spáchaných motorovými vozidly.

Kuriózní plán popelářů vyústil v rozsáhlý policejní zásah. Ozbrojení strážci zákona v neprůstřelných vestách obklíčili ukradené vozidlo na třídě Opery nedaleko místa, kde před necelými dvěma týdny útočník s nožem zabil jednoho člověka a několik dalších zranil. Popelářské vozidlo vystopovali policisté rychle, neboť disponovalo stejně jako všechna ostatní systémem na sledování polohy.



Policii na „krádež“ upozornil jeho původní řidič, kterého z něj ráno jeho dva kolegové vyhodili při nafingovaném přepadení. Dvojice s ním mířila k sídlu LREM v ulici Sainte-Anne, kde se právě odehrával protest asi stovky popelářů, železničářů a energetiků proti „likvidování veřejných služeb“.

Podle policie bylo jednání dvou mužů ve věku 56 a 58 let „absolutně neuvážené“. „V aktuální atmosféře... v blízkosti Opery, kolegové okamžitě mysleli na atentát vozidlem jako v Nice,“ řekl Le Parisien šéf pařížské části odborářské organizace Alliance Police Nationale Yvan Assioma. „Kdyby ti dva neuposlechli výzvy a nevystoupili z náklaďáku, kolegové na ně mohli začít střílet a bylo by to oprávněné,“ dodal.

Se zadrženými popeláři jejich zaměstnavatel přerušil spolupráci. „Spustíme disciplinární řízení,“ řekl náměstek pařížské starostky pověřený čistotou města Mao Peninou. „Doufám, že postihy budou velmi tvrdé,“ dodal.