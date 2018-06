Potvrdí-li se, že Babiše nezákonně sledovali agenti, nebojím se přirovnání k aféře Watergate, říká Blažek

Praha Poslanec Pavel Blažek (ODS) patří k hlasitým kritikům premiéra Andreje Babiše (ANO). Ve čtvrtečním rozhovoru pro iRozhlas.cz však překvapil nebývale ostrým prohlášením o vyšetřování podezření, že za skupinou Šuman mohli stát agenti rozvědky. Právě odposlechy a dokumenty zveřejněné před rokem na twitterovém učtu Julius Šuman vedly k Babišově rezignaci na post ministra financí. Blažek v rozhovoru pro LN uvedl, že kdyby se podezření prokázalo, rozvědka by byla v zahraničí silně poškozena.

LN: V rozhovoru pro iRozhlas.cz jste uvedl, že se vyšetřuje podezření, zda za skupinou Šuman, která před rokem publikovala materiály, jež přispěly k odchodu Andreje Babiše z vlády, nestáli agenti rozvědky. Jak jste k této informaci dospěl?

Divím se, že kolem toho propukl takový šrumec, o vyšetřování takového podezření jsem mluvil už v únoru. Když jsem na konci ledna nastoupil do funkce předsedy komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), říkal jsem, že je potřeba prověřit podezření kolující mezi politiky a v médiích. Závažná podezření hovořila o majetkových nesrovnalostech v rozvědce a současně že rozvědka byla zneužita v politickém boji.

LN: Aktuální vyšetřování tedy byla či jsou tématem jednání sněmovní komise, kterou řídíte?

Naše komise se sešla čtyřikrát a vždy jsme deklarovali, že je zapotřebí podezření prošetřit. Což se také nyní děje. Pokud by k takovým věcem mělo docházet, bylo by to opravdu závažné.

LN: Došli jste v rámci komise k poznatkům, které by vyšetření daných podezření posunulo dále?

My nemáme pravomoci tuto věc vyšetřovat. Jsem rád, že vyšetřování v příslušných orgánech běží a je nutné přijít s nějakým závěrem. Pozor, že se něco vyšetřuje, ještě neznamená, že to tak i je.

LN: Komunikujete coby komise s vyšetřovateli? Máte průběžné výsledky z pátrání?

Ne, nekomunikuji s vyšetřovateli, ani se státními zástupci.



Dvě varianty: problém nebo větší problém

Aféra Watergate Aféra Watergate (případně skandál ve Watergate nebo pouze Watergate) je skandál, který vypukl ve Spojených státech poté, co do sídla Demokratické strany v komplexu Watergate ve Washingtonu, D.C. v roce 1972 násilně vnikli pracovníci aparátu republikánského prezidenta Richarda Nixona. Ti byli pověřeni úkolem umístit do budovy odposlech. O události začali psát reportéři deníku The Washington Post Carl Bernstein a Bob Woodward. Případ vedl až k rezignaci prezidenta USA a je dodnes považován za největší kauzu v dějinách žurnalistiky.

Zdroj: Wikipedia



LN: Kdyby se podezření potvrdilo, o jak velký průšvih by podle vás šlo?

Pokud by se měla potvrdit slova současného premiéra o tom, že jsou to orgány rozvědky, které ho nezákonně odposlouchávaly, byl by to obrovský problém, který se nebojím přirovnat k aféře Watergate.

LN: Proč by k takovému postupu vůči Babišovi mělo dojít ze strany tajných agentů?

Podívejte, tvrdí to stávající předseda vlády. To už je samo o sobě je závažné, protože předpokládám, že premiér země by takové podezření neříkal do éteru jen tak. Kdyby se ukázalo, že takové zadání na něho opravdu vzniklo, muselo by se následně vyšetřit, kdo tento úkol zadal.

LN: Šlo by o bezprecedentní zneužití tajných služeb?

Máme tu dvě možnosti. Buď předseda vlády pouští do éteru podezření, která vypouštět neměl a která nebyla pravdivá. To by byl problém. Pokud by byla pravdivá, byl by to ještě větší průšvih. Teď musíme počkat na výsledky. Buď se nepodaří doložit důkazy k podezření, o kterém premiér hovoří, a případ se odloží. Nebo se stane, že někdo bude obviněný. V obou případech si však na komisi pozveme někoho ze státního zastupitelství, k čemu dospěli a proč tak rozhodli.

LN: Souvisí vyšetřování Babišova podezření s někdejším ředitelem rozvědky Jiřím Šaškem, kterého v květnu vláda postavila mimo službu?

Zůstal bych u toho, že ředitel Šašek byl postaven mimo službu, protože jemu podřízené orgány vyšetřují určitou činnost, která se mohla týkat i jeho – teď mám na mysli majetkové nesrovnalosti, ne odposlechy Je tudíž vhodnější, aby v současnosti pan Šašek funkci nezastával.

‚Na prvním místě je pověst rozvědky‘

LN: Patříte k nejhlasitějším kritikům premiéra Babiše. Teď z vašich úst zazněla slova, že kdyby se podezření ze sledování Babiše agenty potvrdila, šlo by o velký skandál. Znamená to, že jste se s předsedou vlády sblížili a začali spolu nějak komunikovat?

Vůbec ne. Mně jako poslanci jde o to, aby služby, které nás mají hlídat, se nenasazovaly ani proti našim největším odpůrcům. Byla by to naprosto nepřijatelná praxe. Kdyby to bylo použito proti Babišovi, který sice je z jiné strany, tak to ani tak přece nemohu nechat být jen tak. To by byl takový exces, který se prostě nemůže dít.

LN: Vyděsila vás nastalá situace? Kdyby se podezření náhodou prokázala, měl byste strach, že takové praktiky do budoucna může zneužít kdokoliv proti komukoliv v rámci politického boje?

Na prvním místě je pověst rozvědky, která už slovy pana Babiše byla poškozena. Proto je zapotřebí zjistit, jak tomu doopravdy bylo. Rozvědka má v zahraničí dobré jméno a nepřeji si, aby byla poškozena. Takže z tohoto pohledu je pro mě dané podezření šokující a doufám, že se neprokáže.

LN: Když byl ředitel Šašek postaven mimo službu, spekulovalo se, že se postrádají odposlouchávací zařízení zvané Agáta. Máte k tomuto nějaké poznatky?

Nechám to úplně bez komentáře. Víc budeme vědět, až vyšetřování dospěje do nějakého konkrétního bodu. Je třeba věc ale prověřit, i v případě, že by došlo k odložení věci.