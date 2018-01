Horáček: Má prezidentská kampaň? Možná jsem předběhl dobu o deset let

PRAHA S více než devíti procenty hlasů skončil za očekáváním na čtvrtém místě. Michal Horáček přesto výsledek úvodního kola prezidentských voleb gentlemensky přijal a záhy vyjádřil podporu Jiřímu Drahošovi, jehož ve druhém kole mírně favorizuje. V rozhovoru pro Lidovky.cz říká, že žádného rozhodnutí v kampani nelituje, ačkoliv se zabývá myšlenkou, že možná předběhl dobu.

Lidovky.cz: Je něco, čeho v kampani litujete a co byste udělal jinak?Vůbec ne.



Lidovky.cz: Plánujete aktivně přesvědčovat vaše voliče, aby volili Jiřího Drahoše? Vydáte se za nimi osobně?

Budu efektivnější prostřednictvím médií a sociálních sítí. To, že někam přijedu, je možné. Kdyby měl pan Drahoš někde nějaké setkání s veřejností, s voliči, a chtěl by, aby ho podpořili další protikandidáti, tak bych určitě přijal pozvání.

Lidovky.cz: Co byste panu Drahošovi doporučil?

Nic. Já, který jsem dostal devět procent, nebudu nikomu, kdo dostal dvacet šest, nic doporučovat.

Lidovky.cz: Jaký byste teď na pány vypsal kurz?

Já myslím, že lehký favorit by byl pan profesor.

Lidovky.cz: Je něco, co byste teď vzkázal Miloši Zemanovi?



No, ano. Gratuluji vám k tomu, že jste získal tolik hlasů, že jste se dostal do druhého kola. To je čestné.

Lidovky.cz: Sepíšete své zážitky z prezidentské kampaně do knihy?

Nevím, jestli budu psát román, máme ale všechno zaznamenané. Dokumentarista Robin Kvapil to všechno také zaznamenal a vznikne z toho myslím velmi zajímavý dokument.

Lidovky.cz: Vedl jste kontaktní, skoro až „americký“ způsob kampaně, podobně jako před lety profesor Švejnar. Myslíte si, že v Česku tento přístup nemá naději na úspěch?

Nevím. Ale v každém případě se teď zabývám myšlenkou, zda jsem nepředběhl dobu o deset let. Za deset let bude nezbytné, aby člověk navštěvoval lidi. Jinak nebude kampaň transparentní a takový kandidát nebude moci vyhrát. Možná je to spekulace, ale spíš moje přání, aby to tak fungovalo.

Lidovky.cz: Zvažujete tedy kandidaturu na prezidenta za pět či za deset let?

Já jsem strašně starej chlap. Já nevím, jestli se dožiju příštího roku. Je mi pětašedesát, takže nemůžu soudit, co bude za pět nebo za deset let.

Lidovky.cz: Budete se ještě nějak občansky angažovat, tak jako jste to dosud dělal třeba v roudnické nemocnici?

Určitě budu, svou práci musím dokončit.

Lidovky.cz: Během kampaně jste se dostal k mnoha lidským příběhům. K čemu vás inspirovaly?

Jednak je politická rovina – je mnoho zákonů, které se musí změnit. A pak je tu umělecká tvorba, ke které mám asi blíž. Třeba to něco dá.