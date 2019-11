Aukční síň Sotheby's bude dražit dílo malíře a výtvarníka P. Hábla

Slavná londýnská Sotheby's zařadila do své listopadové aukce s názvem 20th Century Art: A Different Perspective dílo malíře Patrika Hábla – diptych s názvem Black Composition I+II.

Patrik Hábl se tak stane v porevolučním období pátým žijícím Čechem, který má tu čest být po Davidu Černém, Stanislavu Kolíbalovi, Krištofu Kinterovi a Jiřím Sopkovi zařazen do světového výběru nejlepších děl 20. a 21. století. Očekává se, že prodejní cena bude nejvyšší dosaženou částkou za Háblův obraz a pravděpodobně se toto přelomové a velice atraktivní dílo stane jeho aukčním rekordem. „Jsem velmi poctěn, že mne ze Sotheby’s sami oslovili. Pro mne osobně je diptych Black Composition I+II iniciační a zásadní dílo a jsem velmi rád, že ze strany Sotheby’s padla volba právě na něj,“ dodává Patrik Hábl.

Aukce se koná od 4. do 12. listopadu online. Diptych bude vystaven v Londýně od 7. do 11. listopadu na aukční výstavě v prostorách Sotheby’s. Ve stejné aukci budou dražena například i díla Františka Kupky, Josefa Sudka, Pravoslava Kotíka nebo Václava Špály.

Diptych Black Composition I+II byl naposledy viděn na samostatné výstavě v Grazu a je také iniciačním dílem Háblovy nově objevené techniky, kde používá vrstvenou malbu, kterou fyzicky vytrhává. Patrik Hábl je žádaným autorem, který je zastoupen jak ve státních galeriích, tak soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Patří mezi nejviditelnější představitele české neštětcové malby své generace. Svými projekty budí posledních 5 let pozornost nejen v Česku, ale také v zahraničí, například v Německu nebo Japonsku. Je držitelem Waldesovy ceny a Europol Art Award a je také zastoupen v J&T art indexu, který pomáhá sběratelům s investicemi do umění.

V současné době můžeme vidět výstavy Patrika Hábla v muzeu MUD Benešov (do 20. 1. 2020), kde vytvořil monumentální instalaci z uhlí a spálených větví Vyhořelá země, v galerii Václava Chada ve Zlíně s názvem S, M, L, XL (do 6. 12. 2019) nebo Bilderklang v mnichovské galerii Kalt (do 31. 3. 2020).

Háblovy prostorové instalace se nedávno staly součástí Paláce Drn a Paláce Špork (2017-18), postavené oceňovaným architektem Stanislavem Fialou. Jeho další umělecké vstupy do architektury lze nalézt v realizacích Park Palmovka (Fišer+Aulík architekti, 2018), kde vytvořil monumentální obraz připomínající vodopád, nebo nově ve Vinařství Lahofer ve Znojmě (Chybík+Kryštof Architekti, 2019), kde malby s názvem Vrstvy pokrývají celé klenby. Setkání s jeho realizacemi v architektuře nebo galerii je vždy silným zážitkem. To potvrzuje také Háblova poslední letošní výstava v Galerii Villa Pellé v Praze a její nadšené ohlasy. Novinář a kritik umění Petr Volf o ní napsal: „Intenzita, s jakou vstoupil do pražské Pelléovy vily malíř Patrik Hábl, je výjimečná, opravdu velmi málo vídaná. Jeho výstava je komplexní, přesně vyladěná a postupně graduje. Jako by do ní nainstaloval záhadné čerpadlo energie, které mrazivý den rozpustí v přílivu světla. Můžeme se obdivovat malířskému umění, kdy autor nepoužívá štětec, ale nanáší barvy pomocí válců nebo tyčí na plátno či na dlouhé pásy papíru, jako to dělají malíři třeba v Číně nebo Japonsku“.

Patrik Hábl má za sebou více než 50 samostatných výstav po celém světě včetně výstav v Miláně, Kjótu, Grazu nebo v Mnichově. Jeho práce byla také zařazena do čtvrtého a šestého Pekingského mezinárodního uměleckého bienále a vystupoval na skupinových výstavách v Paříži, New Yorku, Istanbulu a Curychu. V současné době žije v Praze a pedagogicky působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (Umprum).