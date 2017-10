Mrakodrapům na sídlišti Ďáblice zabráníme

PRAHA 8 V naší městské části vyrostlo v poslední době především v Karlíně několik zajímavých staveb. Ty určitě pomohly k dynamickému rozvoji této čtvrti. Naopak na sídlištích Bohnice a Ďáblice se snaží developeři prosadit výstavbu několika stavebních projektů, s nimiž Praha 8 dlouhodobě nesouhlasí, protože by výrazně zhoršily kvalitu života místních obyvatel.

Nejnovější příklad se týká sídliště Ďáblice, kde se snaží společnost CPI Reality postavit výškové bytové domy. Tento záměr jednoznačně odmítlo nejen celé zastupitelstvo Prahy 8, ale také místní obyvatelé, protože by došlo k zastínění stávajících domů a byl by narušen mezinárodně oceňovaný urbanistický koncept sídliště. To je považováno za jedno z nejkrásnějších sídlišť v republice. Výstavbou, která sem nepatří, by došlo k narušení vzácného charakteru celého místa.

Musím bohužel říct, že společnost CPI velmi zanedbala projednání svého projektu s místními občany. Představila ho jen v málem sále Kulturního domu Ládví, který nedostačoval kapacitě. Nabídli jsme proto prezentaci projektu ve velkém sále sídla úřadu naší městské části, ale tu developer na poslední chvíli zrušil. Reagoval tím pravděpodobně na usnesení zastupitelstva, které jasně odmítlo záměr společnosti CPI postavit výškové budovy na sídlišti Ďáblice.

Firma CPI se nás však pokouší obejít, protože poslala na Magistrát hlavního města Prahy územní studii, kterou se snaží dokázat, že plánovaná výstavba je výškově přijatelná. Tento postup jsme v radě Prahy 8 jednoznačně odmítli a zaslali jsme na magistrát k němu velmi závažné připomínky. Určitě by se totiž mělo konat řádné stavební řízení na stavebním úřadu naší městské části.

Developer s námi zkrátka nehraje fér. Požadujeme proto, aby nám magistrát svěřil pozemky, které sousedí s připravovanou výstavbou mezi ulicemi Střelničná a Tanvaldská. Pokud by nám totiž byly svěřeny, může se Praha 8 stát účastníkem stavebního řízení. Mohli bychom tak účinně bránit realizaci tohoto škodlivého developerského projektu.

Úspěchem Prahy 8 je také to, že na základě návrhu našeho místostarosty Radomíra Nepila zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo usnesení odmítající tuto plánovanou výstavbu.

Uvědomuji si, že to nebude snadné, ale i nadále budeme podnikat všechny dostupné kroky vůči developerovi, který se snaží za každou cenu na sídlišti Ďáblice postavit výškové budovy. Zachování co nejlepšího životního prostředí našich obyvatel je pro nás jasnou prioritou.