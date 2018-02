Praha odložila chystané úpravy magistrály, které měly zlepšit podmínky pro chodce

PRAHA Praha odložila plánované úpravy magistrály, které mají zlepšit podmínky pro pěší. Magistrát nejprve nechá udělat dopravní model důsledků úprav. Ve čtvrtek o tom rozhodli zastupitelé. Plánované změny schválili předminulý týden radní, pro však hlasovali jen zástupci ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN). Proti bylo ANO.

Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) proto platnost usnesení pozastavila s tím, že rozhodnou zastupitelé. Při několikahodinovém projednávání bodu se projevily spory v koalici a ODS vyzvala primátorku, aby vypověděla koaliční smlouvu s Trojkoalicí.



Původně schválený návrh počítal například s tím, že na náměstí I. P. Pavlova přibudou přechody, zmizí zábradlí a část náměstí bude nově vydlážděna. Další úpravy se mají týkat okolí Národního muzea.

Podle Krnáčové a dalších radních za ANO byl návrh nekonkrétní, chyběl v něm podrobný popis a vizualizace opatření a jejich dopady na plynulost dopravní tepny. Se samotnou myšlenkou zklidnění magistrály podle primátorky ANO souhlasí.

Na základě ve čtvrtek schváleného usnesení musí před dalšími kroky magistrát nechat zpracovat dopravní model dopadů a grafické znázornění změn na mapě, zajistit souhlas dotčených městských částí a vyčíslit náklady. Ředitel Technické správy komunikací Petr Smolka v rozpravě uvedl, že existuje model z roku 2012, podle kterého by změny související se zklidněním magistrály snížily průjezdnost zhruba o třetinu. Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice), která návrh úprav předložila, se model týká staršího plánu, který počítal například se snížením počtu pruhů, což současný projekt nenavrhuje.

Podle Kolínské má jít o drobné úpravy, které nebudou mít větší vliv na plynulost dopravy. Jde podle ní o první krok v dlouho připravovaném plánu, ke kterému vznikla řada podkladů, včetně studie týmu dánského urbanisty Jana Gehla.

S tím, že jde o nevýznamné úpravy, nesouhlasil radní pro zdravotnictví Radek Lacko (ANO). Změny jsou podle něj prvním krokem k dalším úpravám a je nutné mít jasnou analýzu dopadů.

Ostrá diskuse mezi členy koalice

Problematika následně vyvolala ostrou diskusi mezi členy koalice. Pro Zelené je otázka zklidnění magistrály zásadní. „Je to jeden z podstatných důvodů, proč jsme vůbec s vámi šli do koalice,“ řekl směrem k ANO zastupitel a předseda dopravního výboru Matěj Stropnický (Trojkoalice/Zelení). Dodal, že s ohledem na „zdržovací taktiku ANO“ začíná pochybovat o tom, zda to byl správný krok. Připomněl také, že o zklidnění se mluví dlouho a stále se pod různými záminkami odkládá, i když ho koalice má v programovém prohlášení. S ohledem na další odklad už se podle něj do konce volebního období nestihne ani začít.

Zastupitel za ODS Filip Humplík v reakci na slova Stropnického vyzval ČSSD a ANO, aby Trojkoalici vypověděly koaliční smlouvu. Občanští demokraté jsou podle něj připraveni podpořit koalici v klíčových bodech, nutných k rozvoji města.

Předseda klubu TOP 09 Václav Novotný uvedl, že rada už není schopna ani rozhodovat, navržená opatření jsou marginální a celá věc vypovídá jen o rozkolu v koalici. „Už dvě hodiny tady řešíme zábradlí na I. P. Pavlova,“ řekl v podobném duchu zastupitel Petr Prchal (TOP 09).

Po severojižní magistrále projedou denně desítky tisíc aut. Komunikace spojuje Prahu 4 s Prahou 7 a prochází centrem města. Její stavba začala v 70. letech.