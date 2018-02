Praha připravuje opravy 30 mostů a lávek ve velmi špatném stavu

PRAHA Pražský magistrát a městská Technická správa komunikací (TSK) připravují rekonstrukce mostů, které jsou ve druhé nejhorší kategorii z hlediska technického stavu. Na jednání zastupitelstva to ve čtvrtek uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Těchto mostů a lávek je celkem 30 a spadají do nich i velké stavby jako Libeňský, Palackého či Karlův most. U těch budou opravy trvat déle, v případě menších konstrukcí by měly být hotovy do dvou let.

V případě velkých mostů je v nejhorším stavu Libeňský, který město muselo uzavřít pro automobily i MHD. Nyní se očekává pravomocné rozhodnutí ministerstva kultury, zda je konstrukce kulturní památkou. Poté město rozhodne, zda ho zbourá a postaví nový nebo zrekonstruuje.



Připravuje se také oprava Hlávkova mostu a v případě Palackého mostu TSK dokončuje dokumentaci pro zadání celkové diagnostiky. Letos také opraví část poškozené mostní římsy. U Karlova mostu jsou letos v plánu drobné opravy, pokračování oprav kleneb a pilířů je v projektové přípravě.

Mezi menší lávky a mostky ve špatném stavu patří například most v Dolních Počernicích, u Hostivařského nádraží, v Třebonicích, podjezd u hlavního nádraží nebo nevyužívaná lávka na tramvajové smyčce Dlabačov. V jejím případě podle Dolínka není jasné, zda se bude bourat nebo rekonstruovat. S ohledem na unikátnost lávky nechá rozhodnutí na radě.



TSK podle náměstka připravuje i rekonstrukce mostů v kategorii číslo pět ze sedmi, které se pro hodnocení technického stavu používají. Kategorie pět značí „špatný stav“, šest „velmi špatný stav“ a sedm „havarijní stav“.

Dopravní výbor podle jeho předsedy Matěje Stropnického (Zelení/Trojkoalice) schválil pro TSK peníze ve výši 246 milionů na opravy, u kterých jsou připraveny projekty. Podle Dolínka se financování bude projednávat na následujícím jednání zastupitelstva. Stropnický rovněž uvedl, že výbor zadal TSK má do dvou měsíců vytvořit webovou aplikaci, do které překlopí informace o stavech mostů a přípravě projektů jejich oprav.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku loňského prosince spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé.