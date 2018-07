Prahu opět stihl dopravní kolaps. Oprava páteřní magistrály ochromila centrum města

PRAHA Nepříjemné procitnutí po prodlouženém víkendu čekalo Pražany v pondělí ráno v ulicích hlavního města. Pravou část metropole od řeky Vltavy, zejména pak Žižkov a jeho okolí, totiž postihl dopravní kolaps. Způsobila jej plánovaná oprava magistrály nedaleko hlavního nádraží.

Stovky metrů dlouhé kolony vozů zkomplikovaly i provoz městské hromadné dopravy. Některé autobusové a tramvajové spoje, jejichž trasy vedou kolem opravovaného místa nabraly několikaminutová zpoždění. Důvod? „Silná individuální automobilová doprava na trasách uvedených linek,“ uvedl dopravní podnik na svých webových stránkách.



„Je to pokračování problému, který vedení hlavního města v rámci dopravních řešení opakuje dál. Za každou cenu potřebovalo vše před volbami opravovat naráz bez toho, aby to bylo logicky rozfázováno,“ řekl pro Lidovky.cz nový starosta městské části Praha 3 Alexander Bellu (ODS).



„Jak jsme si katastrofálně prožily první dva dny na jaře, kdy začala rekonstrukce dolní části Husitské ulice a potom se nám to podařilo uklidnit. Tak předpokládáme, že během zítřka, pozítří by se situace měla také zklidnit,“ dodal Bellu.



Opravu Wilsonovy ulice v úseku mezi hlavním nádražím a jižní stranou Hlávkova mosta zahájila Technická správa komunikací v pondělí v ranních hodinách. Práce potrvají až do konce prázdnin.

V první fázi se obnoví část směrem k Václavskému náměstí. Silnice se uzavře postupně po jednotlivých pruzích. Ve druh etapě se zrekonstruuje úsek vedoucí k mostu. Dělníci nejprve odfrézují současný povrch a následně položí nový asfaltový povrch. Obnoveno bude také automatické zařízení na solení vozovky v zimě.



Jakub Danielka (Twitter) @jakub Mají na magistrátu mapu? Nebo si tam někdo plete Prešov a Prahu? Rozkopat naráz magistrálu a městský okruh, to je vyšší level "Žižkov is fu**ed"... @twipraha odpovědětretweetoblíbit

Pro řidiče a cestující v Praze jde již o několikátou komplikaci spojednou s dopravou během několik dní. Kvůli opravě dálnice D5 nedaleko Prahy se již zhruba týden tvoří kolony mnohakilometrové kolony na přihlehlém Pražském okruhu. Rekonstrukce vozovky probíhá od minulého týdne také v Dobříšské ulici. Od úterka bude opravována rovněž ulice K Barrandovu.



Žižkov a jeho přilehlé okolí stihl dopravní kolaps již letos v březnu, kdy došlo k úplnému uzavření Husitské ulice z důvodu její rekonstrukce. Tramvaje tehdy stály v koloně automobilů až hodinu.