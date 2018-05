Prázdné ulice zkrápí déšť. Seriál The Rain nabídne postapokalyptickou Skandinávii

PRAHA Simone (Alba Augustová) a Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) jsou sourozenci, kteří se z bezpečného bunkru vydávají hledat poslední přeživší. Seriál The Rain (Déšť) má světovou premiéru 4. května.

Před šesti lety zdecimoval Skandinávii neznámý virus. Bylo nemožné se před ním bránit, protože na zem padal spolu s deštěm. Domy obrůstají keři, které nemá kdo zastřihávat. Divoká zvířata se pohybují tam, kam dříve směli jen lidé. Otec sourozenců Simone a Rasmuse je zavře do bezpečného bunkru, pak ale vyjde ven hledat zbytek rodiny a už se nevrátí. Uplyne pět let. Sourozenci to nevydrží a vydávají se na cestu s cílem najít přeživší. Při tom zjišťují, že v novém světě stále existují stopy toho starého, zapomenutého, jako je láska, přátelství a závist. Jenže déšť může přijít každým dnem a tentokrát s sebou přinést ještě něco horšího. Přežít totiž může jen ten, kdo zůstane v suchu.

Osmidílný seriál mají na svědomí Jannik Tai Mosholt (Velký medvěd, Cesta do říše krále pírek), Esben Toft Jacobsen (Velký medvěd, Cesta do říše krále pírek) a Christian Potalivo (Dlouhý příběh ve zkratce, Krotitelé příšer).