Přepisujete historii, protestovali komunisté u Koněvovy sochy. Pak poraženecky odešli

Co na deskách stojí: „Maršál Ivan Štěpanovič Koněv velel 1. Ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní a střední Čechy a jako první vstoupily 9. května do Pahy. Na podzim roku 1956 sovětská vojska pod jeho velením potlačila maďarské povstání. Jako velitel sovětských vojsk v Berlíně se podílel na stavbě Berlínské zdi jako řešení takzvané druhé berlínské krize v roce 1961. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.“