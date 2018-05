Přes 800 obětí a další stovky zraněných. To je bilance 50 let působení teroristické skupiny ETA

MADRID Když v úterý baskická separatistická organizace ETA oficiálně ukončila svou činnost, všem Španělům se jistě ulevilo. Stopu, kterou však ETA zanechala, jen tak někdo nevymaže. Za dobu svého působení totiž postupně její členové zabili 854 lidí, nemluvě o dalších stovkách zraněných. Na 50 let teroristické aktivity se nedá zapomenout.

Když slyší Francesc Manzares, který žije v Barceloně mluvit o ETA, pořád se ho drží smutek. V červenci roku 1987 totiž jeho sestra Mercè zemřela udušením při útoku na španělský obchodní řetězec Hipercor v katalánské metropoli spolu se svou neteří Silvií a synovcem Jordim, kterým šla zrovna koupit plavky. Jen při tomto útoku měla ETA na svědomí 21 životů. Mercè je jednou z více než 300 civilních obětí organizace, jejíž název v překladu znamená Baskicko a jeho svoboda.

Statistika všech obětí baskické organizace ETA. Dohromady jich bylo více než 850.

Vůbec první obětí byl v roce 1968 příslušník španělské civilní stráže José Pardines. Ten zemřel vlastně náhodou, když při službě na dálnici zpozoroval auto s kradenou poznávací značkou. Když vůz zastavil, řidič a spolujezdec vystoupili se zbraní v ruce a chladnokrevně Pardinese střelili do hlavy.

Později se k tomuto incidentu jeden z útočníku vyjádřil: „Byla to chyba. Ten chudák byl jen nějaký náhodný policista. Nebylo nutné, aby ten muž zemřel, jen proto, že poznal, že jedeme v kradeném autě. Mohli jsme to udělat jinak, jen ho odzbrojit a nechat na místě.“



Zavraždili i premiéra či radního vládnoucí strany

Tehdejší předseda frankistické vlády, Luís Carrero Blanco, byl zavražděn v zimě roku 1973. Do jeho auta útočníci nainstalovali velké množství trhaviny. Když skončila mše, na kterou Carrero Blanco chodil každý den, a on nasedl do vozu, nálož odpálili. Politik, jehož Franco považoval za svou pravou ruku, zemřel na místě a exploze byla tak silná, že do silnice udělala kráter.

Zřejmě nejznámějším a nejdiskutovanějším činem baskické organizace byl únos a vražda radního Lidové strany, Miguela Ángela Blanca, v červenci 1997. Tento čin Španělé považují za přelomový v boji s terorismem. V zajetí strávil dva dny. ETA dala španělskému Ministerstvu zahraničí ultimátum.

„Pokud do 48 hodin nepustíte vězněné členy naší organizace na svobodu, tento muž zemře.“ Přes veškerou snahu policie a civilní stráže se nepodařilo úkryt únosců najít a tak „etarras,“ jak se příslušníkům ETA říkalo, Blanca zastřelili. V reakci na to se vzedmula obrovská vlna protestů po celém Španělsku pod heslem „Baskové ano, ETA ne!“.



Poslední útok z mnoha provedli „etarras“ v roce 2010 na jihu Paříže. Při přestřelce zemřel francouzský policista, jenž se snažil zastavit 3 muže při krádeži vozu v prodejně aut v Dammarie-lès-Lys, asi dvacet kilometrů od francouzského hlavního města. O rok později už ETA vyhlásila příměří a teprve teď oznámila definitivní konec svého působení.

Zástupci baskických politických stran ze Španělska i Francie a zprostředkovatelé jednání o míru v Baskicku při setkání na jihu Francie vyzvali k usmíření ve společnosti i k řešení situace téměř tří stovek vězňů ETA.



Španělská centrální vláda v Madridu v pátek prostřednictvím svého mluvčího sdělila, že její přístup k vězněným členům baskické teroristické organizace se nezmění ani vzhledem k ukončení existence této organizace. „Naše jednání bude i nadále stejné, nehledě na to, co ETA oznámila. Tresty všech vězněných zůstávají nezměněné.“