Zeman opět navštíví Čínu, chystá se na mezinárodní veletrh. Zavítá i do Izraele

PRAHA Prezident Miloš Zeman by měl na podzim opět navštívit Čínu. Do Šanghaje poletí především na mezinárodní veletrh věnovaný dovozu do Číny. Konat se bude v první polovině listopadu. Detaily cesty Pražský hrad teprve chystá, do programu bude chtít včlenit i jednání s politickými představiteli Číny nebo Šanghaje.

Zeman by měl také letos navštívit Izrael, v Praze naopak přivítá podle dřívějších informací třeba indického prezidenta. Květnová cesta francouzského prezidenta Emmanuela Macrona byla zatím odložena.



Agentura CzechTrade veletrh China International Import Expo 2018 představuje jako jednu z nejvýznamnějších ekonomických událostí tohoto roku v Číně. Pokrývat bude širokou škálu výrobků ve strojírenském průmyslu. Pořádání akce oznámil před rokem čínský prezident Si Ťin-pching, připravuje ji čínské ministerstvo průmyslu. „Jedná se o jedinečnou příležitost pro prezentaci zahraničních společností a jejich produktů na trhu druhé největší ekonomiky světa,“ láká na účast na veletrhu CzechTrade. Zeman bude pravděpodobně chtít svou účastí české firmy podpořit.



Veletrh se bude konat 5. až 10. listopadu v Národním výstavním a kongresovém centru v Šanghaji. Účast podle webu akce přislíbily třeba několik zemí z latinské Ameriky nebo firmy z evropských zemí.

Přesný program cesty Zemana bude teprve hradní kancelář připravovat. Snažit se bude i o uspořádání politických schůzek, prezidenta by také mohla doprovodit podnikatelská delegace.

Zeman byl v Číně během svého dosavadního působení v pozici prezidenta třikrát, dvakrát na oficiální a jednou na pracovní návštěvě. S čínským prezidentem Si se setkal také při jeho návštěvě v Praze. Zeman je znám svou obhajobou hospodářské spolupráce s Čínou, účastnil se i podpisu několika smluv mezi čínskými a českými firmami. Jejich hodnotu v minulosti odhadoval na desítky miliard korun, podle expertů se ale dosud velkou část z nich nepodařilo dokončit.

Investice v ČR slibovala především společnost CEFC, jejíhož šéfa Jie Ťien-minga Zeman jmenoval svým poradcem. Firma se ocitla v potížích poté, co vyšlo najevo, že Jie je čínskými úřady vyšetřován pro podezření z ekonomické kriminality. Finanční vstup do CEFC poté oznámil čínský státní konglomerát CITIC Group.

Zeman by měl letos také navštívit Izrael, kam ho pozval izraelský prezident Reuven Rivlin. Cesta by se měla konat na konci roku, pravděpodobně v prosinci. Do Prahy za českým prezidentem naopak přijede jeho indický kolega Rám Náth Kóvind. Avizovaná cesta francouzského prezidenta Macrona, která se měla podle předběžných plánů uskutečnit v polovině května, byla podle informací ČTK odložena a hledá se nový termín. Je pravděpodobné, že se návštěva uskuteční až poté, co bude mít Česko vládu s důvěrou.