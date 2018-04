Při útoku v Sýrii mělo 500 lidí příznaky zasažení chemikáliemi

Ženeva Po sobotním útoku v Dúmě vykazovalo příznaky zasažení toxickými chemikáliemi na 500 lidí. Oznámila to ve středu Světová zdravotnická organizace (WHO), která zároveň požádala o umožnění okamžitého přístupu do oblasti.

„U postižených osob šlo zejména o příznaky silného podráždění sliznic, selhání dýchání a narušení centrální nervové soustavy,“ uvedla WHO ve svém prohlášení. Organizace se přitom odvolává na údaje poskytnuté partnerskými zdravotnickými organizacemi, protože sama do oblasti přístup nemá.



Na údajný chemický útok upozornily takzvané Bílé přilby, což je dobrovolnická záchranářská organizace mající blízko k povstalcům ovládajícím zasaženou enklávu ve východní Ghútě.

„WHO je hluboce znepokojena zprávami o podezření z použití toxických chemikálií ve městě Dúmá ve východní Ghútě,“ uvedla ve středu WHO. Podle ní při útoku zahynulo údajně více než 70 lidí, kteří se nacházeli ve sklepeních domů. Z nich 43 obětí vykazovalo příznaky naznačující, že byli vystaveni vysoce toxickým chemikáliím. Při útoku byla prý zasažena také dvě zdravotnická zařízení.

WHO připomněla všem stranám konfliktu, že mají podle příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN za povinnost zdržet se útoků na zdravotnická zařízení a personál.

„WHO požaduje okamžitý a neomezený přístup do této oblasti, aby mohla poskytnout péči postiženým, posoudit dopady na jejich zdraví a zajistit komplexní zdravotnickou pomoc,“ sdělil v prohlášení zástupce šéfa WHO Peter Salama.