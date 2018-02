Princovi Harrymu a jeho snoubence někdo zaslal podezřelý balíček

Londýn Londýnská policie zahájila vyšetřování kvůli podezřelému balíčku, který dorazil minulý týden na adresu prince Harryho a jeho snoubenky Meghan Markleové. S odvoláním na Scotland Yard o tom ve čtvrtek informovala agentura AP. Podle listu Evening Standard obsahoval neškodný balíček bílý prášek a psaní s rasistickou urážkou.

Podle londýnské policie balíček dorazil do Svatojakubského paláce (St. James’s Palace), ve kterém má kromě princů Charlese a Williama kanceláře také Harry. V balíčku byla podezřelá „látka“, která se podle policie ale ukázala být neškodnou. Podle britského listu Evening Standard šlo o bílý prášek.



Vyšetřování policie zahájila kvůli podezření ze „zlomyslné komunikace“. Podle listu Evening Standard byl v balíčku dopis s rasistickými urážkami. Komu byly adresované, neuvedl, snoubenka prince Harryho, Američanka Meghan Markleová, nicméně v minulosti už čelila rasistickým útokům. Otec Markleové je běloch, matka je černoška. Sama Američanka v minulosti označila pozornost, jakou britská média věnují jejímu rasovému původu, za skličující.

Pouhý den poté, co balíček minulé pondělí do Svatojakubského paláce dorazil, došla podezřelá zásilka také do britského parlamentu. Podle listu Evening Standard byla zaslána do tamní kanceláře ministryně vnitra Amber Ruddové. Také v této obálce byl bílý prášek, i u něj testy prokázaly, že není škodlivý. Zda tyto dva případy souvisí, není jasné.

Princ Harry oznámil zasnoubení s rozvedenou americkou herečkou Markleovou loni v listopadu. Předcházel tomu osmnáctiměsíční vztah. Svatba vnuka královny Alžběty II., který je po svém otci Charlesovi, bratrovi Williamovi a jeho dětech Georgeovi a Charlotte pátým v pořadí následnictví trůnu, se bude konat 19. května v kapli svatého Jiří na hradě Windsor.