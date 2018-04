Připravte se na útok, vyzývá syrská vláda obyvatele. Před obchody se tvoří fronty

DAMAŠEK/PRAHA Syrská vláda rozesílá textové zprávy, jimiž občany vyzývá, aby se připravili na útok. Oznámil to ve čtvrtek izraelský rozhlas, podle nějž se před obchody začaly tvořit dlouhé fronty. Poradkyně syrského prezidenta Bašára Asada řekla libanonské televizi Al-Majádín, že se země války nebojí. K Sýrii se mezitím blíží britské ponorky a americké lodě.

USA a jejich spojenci chtějí potrestat Sýrii za údajný chemický útok na město Dúmá u Damašku. Zemřelo tam 7. dubna na 70 lidí a z nich víc než 40 vykazovalo příznaky kontaktu s toxickou látkou.



Podle poradkyně Busajny Šaabanové se „pravidla hry změnila“ a Sýrie je připravena na válku proti zahraničním silám. „Nebojíme se války a budeme připraveni, pokud začne,“ sdělila. Sýrie a spojenecké Rusko se podle ní na americký útok připravily. Podle syrského diktátora Bašára Asada útok západních států na Sýrii povede k další destabilizaci celé oblasti.

Podle Šaabanové je nyní Sýrie v lepší pozici než v minulosti a případný útok poškodí nejvíc Izrael, ne Sýrii. Izrael měl podle ní zájem syrskou občanskou válku prodloužit, ale porážka povstalců v Sýrii změní celý region i svět. „Největším poraženým“ podle ní bude Izrael.

Izraelský rozhlas tvrdí, že Syřané dostávají SMS zprávy s výzvami, aby se připravili na útok. Před pekárnami a dalšími obchody s potravinami stojí dlouhé fronty.

Zástupce syrské opozice, jehož citoval izraelský tisk, se domnívá, že americký prezident Donald Trump svým středečním ohlášením blížících se raket promarnil moment překvapení a dal Rusku a Sýrii možnost se na útok připravit. Pokud se USA a jejich spojenci k akci odhodlají, mine se to podle tohoto zdroje účinkem, protože to „nezmění rovnováhu a nepomůže Syřanům“.



Kdo útok způsobil, není jasné

Bílý dům zatím tvrdí, že se zvažují všechny možnosti. Ministr obrany James Mattis připustil, že se stále zkoumají informace tajné služby o útoku na Dúmu. Agentura Reuters získala od dvou zdrojů informaci, že si USA nejsou stále na 100 procent jisty, jaká látka byla v Dúmě použita a odkud pocházela. Existují ale důkazy, že byla shozena z vrtulníků.

Rusko chemický útok Damašku popírá. zároveň očekává, že od Pentagonu dostane koordináty cílů případného úderu americké armády v Sýrii, aby byla vyloučena i teoretická možnost ruských ztrát.



Situaci vyostřuje i fakt, že britské ponorky dostaly rozkazy přesunout se do míst, odkud budou moci raketami zasáhnout Sýrii.

V Británii se Deník The Daily Telegraph ve své zprávě odvolává na vládní zdroje a rovněž uvádí, že Británie „dělá všechno potřebné“ pro to, aby byla schopna vypálit z ponorek střely Tomahawk, které by mířily na vojenské cíle v Sýrii.

Británii však může v případě podpory americké akce hrozit ruská odveta na britskou vojenskou základnu na Kypru. Upozornil na to v pátek list The Times. Ruský velvyslanec v Libanonu Alexandr Zasypkin v úterý řekl, že pokud Američané zaútočí, pak Rusko rakety sestřelí a zaútočí i na odpalovací místa.

Rusko také začalo přesouvat své lodě ze základny v Tartúsu dál do Středozemního moře a blíž k americké bojové lodi, napsal britský list. Britská vláda se kvůli Sýrii sejde k mimořádnému zasedání ve čtvrtek odpoledne.