Syrská krize graduje. K možnému útoku z Bílého domu se přidává i Británie

Washington/Londýn/Damašek Svět napjatě očekává, zda Bílý dům naplní svou pohrůžku raketovým úderem proti Sýrii, který by měl být trestem za údajný chemický útok syrské armády v povstalecké enklávě Dúmá u Damašku. Situaci vyostřuje i fakt, že britské ponorky dostaly rozkazy přesunout se do míst, odkud budou moci raketami zasáhnout Sýrii.

Jde o přípravu na možný útok proti režimu syrského prezidenta Bašára Asada, který by mohl přijít již ve čtvrtek, napsal britský deník The Daily Telegraph. Také Rusko před vojenskou akcí varuje, Sýrie údajně vyklízí možné vojenské cíle. Britská premiérka Theresa Mayová podle listu ještě neučinila konečné rozhodnutí, zda se její země připojí k případným úderům chystaným Spojenými státy a Francií v reakci na údajný chemický útok syrské armády v Dúmě. Chce ale být schopna jednat rychle. Rovněž Bolívie nebere konflikt na lehnou váhu a požádala, aby se ve čtvrtek krizí zabývala na uzavřeném zasedání Rada bezpečnosti OSN.

Přestože prezident Donald Trump ve středečním twitterovém vzkazu do Moskvy raketový útok ohlásil, americký Pentagon dal na vědomí, že situaci zatím analyzuje a zkoumá zpravodajské informace. Podle své mluvčí zatím Trump konkrétní časový plán akce nestanovil a v úvahu připadá kromě raketového útoku řada možností včetně nevojenských. Na důkazech o odpovědnosti režimu Bašára Asada prý ministerstvo obrany USA teprve pracuje, podle agentury Reuters zřejmě stoprocentní jistotu nemá.

V Británii se Deník The Daily Telegraph ve své zprávě odvolává na vládní zdroje a rovněž uvádí, že Británie „dělá všechno potřebné“ pro to, aby byla schopna vypálit z ponorek střely Tomahawk, které by mířily na vojenské cíle v Sýrii. Zpravodajská televizní stanice BBC nedlouho před tím uvedla, že Mayová je připravena schválit účast své země ve vojenské akci, kterou v již zmíněném středečním bojovném tweetu ohlásil americký prezident Donald Trump. Premiérka údajně nehodlá žádat předem parlament o schválení.

Rusko chemický útok Damašku popírá. Moskva tvrdí, že vyhrocenou situaci navzdory slovním přestřelkám konzultuje s velením americké armády a prostřednictvím Turecka i se Severoatlantickou aliancí. Izrael se připravuje na možný vojenský útok ze Sýrie nebo Íránu, přestože prý není příliš pravděpodobný.

Mayová svolala na čtvrteční odpoledne mimořádné jednání vlády. A podle televizní stanice Sky News se očekává, že kabinet požádá, aby schválil účast Londýna na případných leteckých úderech proti syrskému režimu. Opozici se ale vynechání parlamentu nelíbí. Šéf labouristů Jeremy Corbyn již Mayovou upozornil, že při jakékoli vojenské akci v Sýrii by měli mít své slovo i britští poslanci.

Podle západních médií je případnou americkou akci připravena podpořit i Francie. V americkém tisku se objevily spekulace, že vedle Francie počítají USA také s podporou Saúdské Arábie a Kataru.

V samotné Dúmě podle ruských novinářů panuje klid. Ruská armáda má ve čtvrtek do města vyslat policejní jednotku, která tam má zajišťovat bezpečnost a pořádek