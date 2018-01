Problémový hit. Skladba Uptown Funk byla již počtvrté obviněna z plagiarismu

V roce 2014 vydali hudebníci Bruno Mars a Mark Ronson píseň Uptown Funk. Oblíbené skladby, která získala i dvě ceny Grammy, se ale drží problémy. Marka Ronsona, jejího autora, teď obvinilo rapové trio The Sequence z plagiarismu. Je to již čtvrté nařčení na kontě Uptown Funk. Podobnost skladeb můžete posoudit sami.

Žalobu na Marse s Ronsonem podalo dívčí rapové trio The Sequence, které působilo v sedmdesátých letech. V roce 1979 The Sequence zaznamenali úspěch s písní Funk You Up, která se jako teprve třetí hiphopová skladba v historii dostala do prestižního hitparádového žebříčku Billboard Top 50.

Podle The Sequence obsahuje Uptown Funk „nápadně podobné kompoziční prvky“ jako právě Funk You Up. Trio po Marsovi s Ronsonem žádá dosud nezveřejněnou finanční kompenzaci.

Rapová skupina The Sequence s nařčením přišla již v lednu 2016. Až teď ale došlo na žalobu u soudu.



Ronson měl krást všude možně

V květnu 2017 přišla vydavatelská společnost Lastrada Entertainment s nařčením, že Uptown Funk kopíruje skladbu More Bounce to the Ounce hudebníka Zappa Morea. „Mark Ronson selhal ve snaze napsat něco nového,“ píše se v žalobě podané na britského hudebníka. Soudní pře stále není rozhodnuta. Vydavatelství Lastrada po Ronsonovi žádá 150 tisíc dolarů.

Nedlouho po vydání Uptown Funk, v květnu roku 2015, obvinila Marse s Ronsonem kapela The Gap Band. Ta v roce 1979 vydala skladbu Oops Upside Your Head, ze které mělo být do Uptown Funk čerpáno. Obě strany se mimosoudně dohodly na tom, že Mars s Ronsonem zaplatí kapele 17% z přijmů skladby Uptown Funk.



V srpnu 2015 se do hudebníků pustila i srbská zpěvačka Snežana Miškovićová (uměleckým jménem Viktorija, působila jako členka kapely Aska). Uptown Funk měl totiž okopírovat její skladbu Ulice Mracne Nisu Za Devojke (Temné ulice nejsou pro děvčata). Zpěvačka se ale nakonec s hudebníky nesoudila. „Soudní pře zaberou hodně času. Moje kariéra a život na nich nezávisí,“ vyjádřila se.



Skladba vynesla Marku Ronsonovi dvě ceny Grammy včetně té pro nejlepší nahrávku roku. Na YouTube nasbíral Uptown Funk přes 2,8 miliardy shlédnutí.V prosinci 2017 šlo o šesté nejsledovanější video v historii celého YouTube.