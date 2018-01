Proruský Zeman, prozápadní Drahoš. Zahraniční média bedlivě sledují volby v Česku

PRAHA Českým prezidentským volbám se věnují i zahraniční média. Ve svých článcích často zdůrazňují orientaci současného českého prezidenta a vítěze prvního kola voleb Miloše Zemana na Rusko. A zmiňují i jeho vyzyvatele Jiřího Drahoše. Toho popisují jako „prozápadního akademika“. Často vysvětlují důležitou funkci českého prezidenta jako „hybatele diskuzí“ ve společnosti.

„Zemanův náklon k pravicovým skupinám a jeho vřelé vztahy s Ruskem a Čínou rozdělily veřejné mínění se značným podílem voličů upřednostňujících prozápadní kandidáty, včetně 68letého akademika Drahoše,“ píše The Guardian. Deník také zmiňuje, že český prezident má poměrně omezené výkonné pravomoci, ale Zeman a jeho předchůdci mají silný vliv na veřejnou diskusi. „Jsou rovněž rozhodující pro formování vlád, které se nyní snaží dělat Evropská unie a členská země NATO,“ píše list.



„Zeman se stavěl do pozice odpůrce migrace a bojovníka za obyčejné lidi. Pečuje o dobré kontakty s Moskvou a Pekingem. Jeho vyzyvatel Drahoš chce zemi, která je součástí NATO a EU, orientovat zase více na Západ,“ konstatuje list Süddeutsche Zeitung.



Zpravodajský kanál Al Jazeera popisuje rozdělení české společnosti a Zemana vidí jako „pravicového, pro-ruského kandidáta, který byl kritizován za jeho xenofobní názory, a jehož antiislamská rétorika je mnohými vnímána jako příčina hlubokého rozdělení v České republice“. „Zatímco úloha prezidenta je z velké části spíše ceremoniální, považuje se za klíčový ukazatel politického směřování země a symbol jeho hodnot,“ komentuje Al Jazeera české prezidentské volby.

Slovenský deník Sme sledoval české volby online na svém zpravodajském webu. „Zeman je skutečně vítězem prvního kola. Na rozdíl od situace před pěti lety ovšem nyní nemá poražené soupeře, kterým by mohl odlákat voliče, aby za něj hlasovali v druhém kole. Po sobotě ho podporují jen marginální kandidáti pohybující se okolo procenta hlasů. Naopak, za Drahoše se postavili jeho hlavní soupeři v prvním kole, Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer i Mirek Topolánek,“ komentuje redaktor deníku SME Matúš Krčmárik.

Financial Times: Drahoš jako kandidát těch, co chtějí změnu

Komentátor BBC News Rob Cameron uvedl, že si Zeman vedl „na venkově hůř, než se očekávalo“. Zpravodajský server také vyzdvihl ostatní poražené kandidáty, kteří otevřeně přenechali hlasy víteznému soupeři. „Mnoho voličů, kteří si zvolili jednoho ze sedmi dalších kandidátů, pravděpodobně ve druhém kole změní svůj hlas ve prospěch pana Drahoše,“ uvádí BBC.

I když Zeman první kolo vyhrál s převahou, čeká ho obtížné druhé kolo, napsal Financial Times. Pokud voliči vyslyší výzvu kandidátů, kteří se do druhého kola nedostali - Michala Horáčka, Pavla Fischera, Marka Hilšera a Mirka Topolánka - a přikloní se k Drahošovi, bude to pro Zemana těžké. Drahoš se vidí jako kandidát těch, kdo si přejí změnu, a ty zval k urnám.



Zeman se potřebuje se vyhnout ‚odtoku voličů‘, píše The Washington Post

Některá média zaznamenala i předvolební kampaň, která probíhala bez účasti současného prezidenta v debatách s ostatními kandidáty. „Zeman poblahopřál panu Drahošovi a řekl, že je připraven s ním diskutovat před druhým kolem, které začne 26. ledna. Zeman se nezúčastnil žádných debat,“ píše americký deník The New York Times. Podobně to popsal i další americký deník The Washington Post a dodává, že se Zeman „potřebuje vyhnout odtoku voličů.“

I když současný prezident dle jeho slov kampaň nevedl, přesto média hovoří o ‚Zemanově kampani‘, která se podle Deutsche Welle točila kolem „boje proti imigraci a referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie, i když (pozn. Miloš Zeman) podporuje členství země v EU.“

Příští hlasování jako referendum

Vítězství proruského třiasedmdesátiletého Miloše Zemana ve druhém kole prezidentských voleb není jisté, Češi jsou tímto veteránem levice unaveni, napsal v reakci na výsledek prvního kola prezidentských voleb v ČR francouzský list Le Monde. Těsný souboj mezi Zemanem a Jiřím Drahošem předpovídá také další francouzský list Le Figaro.



Podle Le Monde Zemanovi kazí pověst několik kontroverzí - od soukromého života přes nezdravý životní styl po bouřlivé vztahy s opozicí. List ho charakterizuje jako populistu a euroskeptika, který podmiňuje možnost, že by Česko mohlo přijmout euro vyloučením Řecka z eurozóny. Drahoš je politickým nováčkem a druhé kolo lze chápat jako referendum pro Zemana nebo proti němu.



„Byla to volba pro, nebo proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi,“ míní zase korespondent veřejnoprávní televize ARD Jürgen Osterhage. V hlavní zpravodajské relaci Tagesschau také vyjádřil přesvědčení, že druhé kolo volby je zcela otevřené.