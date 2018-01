Průzkum: Zeman by v 1. kole dostal 42,5 procenta, ve druhém by prohrál s Drahošem

Současný prezident Miloš Zeman by v případném druhém kole prezidentské volby prohrál s vědcem Jiřím Drahošem. Zemana by volilo 44 procent lidí, Drahoš by dostal 48,5 procenta hlasů. Nerozhodnutých je 7,5 procenta Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar TNS a Medianu pro Českou televizi (ČT).

Právě duel Zemana s Drahošem je ve druhém kole nejpravděpodobnější. V prvním kole by podle volebního modelu dostal Zeman 42,5 procenta hlasů, Drahoš pak 27,5 procenta. Další lidé volbu těchto kandidátů zvažují. Zemanův volební potenciál tak je až 49 procent, Drahošův 43 procent. Třetí Michal Horáček má ve volebním modelu 12,5 procenta, jeho potenciál přesahuje 30 procent.



Pokud by ve druhém kole vyzval Zemana Horáček, pak by podle průzkumu těsně zvítězil současný prezident. Hlas by mu dalo 48,5 procenta dotázaných, Horáček by získal 46 procent. V případném souboji s Mirkem Topolánkem by Zemana volilo více než 60 procent Čechů.

Průzkum se uskutečnil mezi 3. a 7. lednem, zúčastnilo se ho 1503 lidí. Pro výpočet volebních modelů byly použity odpovědi 900 lidí.



V pondělí byl zveřejněn také průzkum agentury STEM. Rovněž podle něj by ve druhém kole zvítězil nad Zemanem Drahoš. Volilo by ho 48 procent lidí, Zemana 42 procent. Deset procent voličů zatím neví, komu by v takovém souboji dalo hlas. V případě příklonu větší části nerozhodnutých voličů by podle agentury mohli zvítězit nad Zemanem i Michal Horáček, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer.