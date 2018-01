Zeman proti Drahošovi. Prvnímu prezidentskému duelu předcházela hádka fanoušků před divadlem

PRAHA Ve 20:15 začal první očekávaný duel obou kandidátů na prezidenta. Miloš Zeman i Jiří Drahoš přijali nabídku televize Prima a utkají se v debatě s názvem Česko hledá prezidenta. Přímý přenos z pražského Hudebního divadla Karlín moderuje Karel Voříšek.

Televize Prima v pátečním avízu informovala o čtyřech tematických blocích k diskuzi. V prvních třech okruzích budou kandidáti probírat témata spojená s Českou republikou - změny v Ústavě České republiky, témata z minulosti (jako církevní restituce či postoj ke komunismu) a v neposlední řadě také aktuální politické otázky, jako například EET, zmírnění protikuřáckého zákona nebo svobodu projevu. Poslední část by se měla týkat zahraniční politiky - otázkám migrace, kvót či vztahům s Ruskem.

Hádka před divadlem.

Očekávané televizní duely mohou být klíčovým prvkem, který rozhodne o nové hlavě státu pro nadcházejících pět let. Do otevření volebních místností zbývají necelé tři dny. Současný prezident Miloš Zeman a jeho vyzyvatel Jiří Drahoš mají před sebou možná nejdůležitější chvíle několik měsíců trvající kampaně. Server Lidovky.cz zjišťoval, jak se na takovou diskuzi připravit a na co si musí dát uchazeči o Hrad pozor - ČTĚTE ZDE.

Prostor k diskusi nabídlo hned několik televizních stanic. Miloš Zeman sám vystoupil v neděli v televizi Nova a poté v pondělí na TV Barrandov. Oba kandidáti kývli na návrhy TV Prima a České televize. Druhou debatu bude přenášet ČT1 a ČT24 ve čtvrtek 25. ledna od 20 hodin z Rudolfina a bude ji moderovat Světlana Witowská.