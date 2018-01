Jak připravit prezidentského kandidáta na debatu? Pozor na bradu a obočí

PRAHA Miloš Zeman tváří v tvář Jiřímu Drahošovi. Prezidentští kandidáti se v úterý večer poprvé utkají v televizní debatě, poté ještě jednou o dva dny později. Očekávané duely mohou být klíčovým prvkem, který rozhodne o nové hlavě státu pro nadcházejících pět let. Jak se na takovou diskuzi připravit a na co si musí dát uchazeči o Hrad pozor?

Do otevření volebních místností zbývají necelé tři dny. Současný prezident Miloš Zeman a jeho vyzyvatel Jiří Drahoš mají před sebou možná nejdůležitější chvíle několik měsíců trvající kampaně: televizní debaty.



Ty před pěti lety sehrály významnou roli, když pomohly Zemanovi přesvědčit nerozhodnuté voliče, a jejich podobný vliv lze očekávat i tentokrát.

Jak by si tedy měli kandidáti v diskuzích počínat, aby v nich před diváky obstáli?



Podle specialistů na politický marketing oslovených serverem Lidovky.cz by si měli dát předně pozor na to, aby jejich zvolená strategie a taktika nepřeválcovala jejich přirozenost.



Špatně zahraná scénka

„Když začnou být v křeči, gestikulace není umírněná jejich verbálnímu projevu a emočnímu napětí v daném okamžiku, tak to funguje blbě. Vypadá to jako špatně zahraná scénka od herců,“ přibližuje Roman Bradáč, expert na mediální kulturu, bývalý šéf ČT24 či zpravodaj v USA.



Jan Fischer.

Jako výstražný příklad připomíná někdejšího premiéra Jana Fischera, který svým strojeným počínáním v předchozí prezidentské volbě ztratil značnou podporu voličů.



„Kdosi na něm pracoval a z poměrně oblíbeného politika udělal odlišného chlapa. Nepřiměřeně gestikuloval, nepřirozeně se pohyboval, zvedal hlavu v momentě, kdy neměl,“ popisuje Bradáč některé z Fischerových chyb. I takové detaily rozhodují.

Podle Anny Shavit z Katedry marketingu a PR FSV UK, která pomáhala Karlu Schwarzenbergovi během prezidentské kampaně před pěti lety, lze kandidátskou přípravu rozdělit do tří složek.

Simulovaná debata

„Jedna je obsahová připravenost na témata, která mohou být očekávána. Druhá věc je příprava na to, co chce kandidát komunikovat a to navzdory tomu, co bude součástí témat. Směřuje se na to, aby byl vždy schopen, ať už je téma jakékoliv, přejít k vlastnímu. Třetí složkou je pak řeč těla či vystupování,“ říká žena, která v roce 2013 asistovala rovněž u volebního úspěchu hnutí ANO.

„Teď by bylo pro Drahoše dobré, aby jeho tým sledoval poslední dvě debaty a vypíchl tři témata, která byla pro Zemana důležitá. Sledoval momenty, kdy byl konfrontační k Drahošovi a připravil se na to,“ říká Shavit s tím, že na základě takto nasbíraných informací se dají debaty věrně simulovat. A to nejlépe takovým způsobem, aby se kandidátovi vytvořily co nejtěžší situace, aby ho posléze během skutečné diskuze nezaskočily.



Jedním z užívaných - ovšem u diskutérů nepříliš populárních - tréninkových postupů, je video, díky němuž mohou řeč těla po zhlédnutí záznamu zlepšovat.



“Je to jediná metoda, kdy jsou si ochotni přiznat nějakou chybu. Na té kameře vidí, že když se neusmívají, vypadají jak na pohřbu, že když se usmějou, tak vypadájí líp, jejich hlas zní líp, působí uvolněně.“

Ovšem než samotný obsah má v posledních letech podle Romana Bradáče stále větší vliv forma, jakou uchazeč své myšlenky prezentuje.

Mistři v ovládaní obočí mají výhodu

„Pozor je třeba dávat na zvedání hlavy a brady, což svědčí o pohrdání. Důležité je také obočí, které ukazuje na nervozitu a na to, v jakém rozpoložení člověk je a jak příjemné mu je téma,“ líčí Bradáč s tím, že umí-li někdo ovládat obočí, je to obrovská výhoda.



Miloš Zeman mrká na moderátora Reye Korantenga.

Neméně důležitým komunikačním prvkem jsou také ruce, úsměv, jenž naznačuje míru sebevědomí a uvolněnosti, nebo barva a intenzita hlasu. Trénují se ale i situace, jak se vymezit nebo získat převahu. Učí se věty či poznámky, díky nimž kandidáti získají několik sekund, které jim umožní vymyslet odpověď ve chvíli překvapení.

„Můžete klidně pět minut mlčet, i když vám to přijde nekonečné. Na kameru to nevypadá divně. Nebo poděkovat za otázku, zopakovat ji,“ dává příklad Anna Shavit. Podstatné je podle ní vždy věcně odpovědět a hlavní sdělení zopakovat, kdykoliv se to jen povede.



Žádná cizí slova a komplikovaný jazyk

Vyvarovat by se uchazeči o Hrad měli naopak velmi komplikovanému jazyku a používání cizích slov, aby voliči neměli pocit, že je poučují.



“Na jednu stranu chtějí (voliči), aby kandidát působil chytře, vzdělaně, na druhou stranu chtějí rozumět tomu, co říká,“ vysvětluje odbornice na politický marketing.



Zeman s Drahoše by podle jejích slov neměli být též zdrženliví a vyčkávat, s čím na ně vyrukuje soupeř. „V době, kdy do voleb zbývají desítky hodin, není na co čekat a v čem taktizovat.“



Moderátorkou žena? Může pomoct, míní expert

Každý z účastníků televizní diskuze by měl mít důkladně nastudovaného i jejího moderátora. „Bylo by hloupé nepodívat se, jakým stylem moderuje. Každý to dělá jinak, a i z toho lze odvodit, jakou dynamiku bude debata mít,“ říká Anna Shavit.



Moderátorka Světlana Witowská.

Dosud nepoznanou situaci nabídne čtvrteční duel na České televizi, který bude nově v režii ženy, Světlany Witowské. Roman Bradáč se domnívá, že to je ze strany televize dobrý tah, který může debatě pomoct, neboť k zástupkyni něžného pohlaví budou diskutéři přirozeně přistupovat zdvořileji.

„Funguje tam ženský princip. Když půjdete do hospody a budou tam ženy, na které budete chtít dělat dojem, tak jdete na hranu, ale nejdete za ní, kdežto s chlapem to končí mnohdy fackováním,“ míní Bradáč.



Záleží ale i na takových drobnostech jako je výběr oblečení. Ačkoliv v Česku v tomto směru není taková tradice jako například v USA, kde se v prezidentských debatách válčí o červenou kravatu, jež vyjadřuje barvu patriota.

Přípravy v USA

„Tam se se hraje o barvu kravaty, vzdálenost mezi dvěma účastníky, o to, jestli budou sedět, nebo stát. Kdyby Drahošova parta trvala na tom, že se bude stát, tak se to v Česku bude vydávat za to, že to vůči Zemanovi není fér,“ říká Bradáč s tím, že za oceánem by to nikomu nepřišlo divné.



Hillary Clintonová a Donald Trump během druhé prezidentské debaty v St. Louis.

Poslední americké prezidentské volby, zejména pak příprava jednotlivých kandidátů ukázala odlišné strategie poradců.



Hillary Clintonová měla několik nachystaných scénářů chování Donalda Trumpa. Cílem bylo dostat se Trumpovi pod kůži, ale zároveň nepůsobit příliš nadřazeně. Zároveň se kandidátka připravovala i na variantu, kdy bude Trump lhát. Zaměřovala se na fakta, detaily a každá akce měla přesně naplánovanou reakci.

Donald Trump se podle dostupných informací připravoval jinak. Cílem jeho poradců bylo raději vnímat každé z témat ve větším měřítku, než se ztratit v detailech. Podle New York Times poradci Trumpa ani nesnažili nabrífovat fakty, protože „by to byla ztráta času“. Cílem bylo udolat Clintonovou na jejích aférách ohledně emailů, či nadace.