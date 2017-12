Putin potěšil ruské oligarchy. Chce návrat jejich úspor, nabízí finanční ‚amnestii‘

MOSKVA/PRAHA Vraťte své peníze domů, nebo vám je vezmou. Já vám je ponechám. Takový je vzkaz prezidenta Putina ruským oligarchům, kteří do zahraničních bank vyvezli stovky miliard dolarů.

Repatriace kapitálu se stala hlavním ekonomickým sloganem Putinova předvolebního programu. I když lidové masy nechal poslední nápad prezidenta chladnými, podnikatelská elita po čtvrtečním setkání s hlavou státu zpozorněla: zatímco v zahraničí začínají jejich aktivity i úspory ohrožovat sankce, které od února Američané ještě zpřísní a doplní černé seznamy „zakázaných“ byznysmenů, doma slibuje Putin jejich úsporám absolutní amnestii. Nikdo se nebude nikoho ptát, kde a jak peníze získal, hlavně, že budou pod ruskou střechou.



Podle renomovaného listu Vědomosti by mělo jít v první vlně asi o tři miliardy dolarů. Což je ovšem jen zlomek z celkového množství peněz, které Rusové v posledních letech vyvezli za hranice. Podle bývalého ekonoma firmy McKinsey Jamese Henryho, autora řady ekonomických publikací, vyexpedovali Rusové do zahraničí za poslední dvě desetiletí nejméně 800 miliard dolarů. Jak uvádí mezinárodní nekomerční organizace Tax Justice Networks, je to absolutní světový rekord.

Peníze ale dělají peníze a podle odhadů světových expertů je dnes v offshorech na „ruských“ účtech už asi 1,1 bilionu dolarů. Celkem mají v zahraničí ruští občané deponováno asi 75 procent národního důchodu.

Otevřená ruská náruč

Další příjemné překvapení pro nejbohatší Rusy je zpráva, že Putin prosadil další kompenzaci škod, které utrpěli kvůli již existujícím sankcím. Vše se zaplatí ze státní kasy, stejně jako po první vlně sankcí v roce 2014, kdy příslušný zákon o kompenzacích schválila Státní duma.

Nakonec jde o spojené nádoby: Putin může vrátit ruské miliardy do Ruska jen díky sankcím. Kdyby majetky oligarchů v zahraničí nikdo neohrožoval, těžko by dobrovolně odešli zpět do prostředí, kde nemají žádné právní jistoty a kde se byznys neřídí trhem, ale pokyny politiků. V Rusku ale budou nyní přivítáni s otevřenou náručí. Vše jim bude odpuštěno a stát jim ještě zaplatí náklady na stěhování. Stejně jako v roce 2000, těsně před nástupem Putina k moci, se mu i nyní daří získat na svou stranu absolutní většinu velkých ruských podnikatelů, včetně těch, kteří už léta žijí a obchodují v zahraničí. Tři měsíce před volbami je to velký úspěch.

I proto Putin tyto skvělé novinky oznámil podnikatelům osobně. Pozval si je tento týden dokonce do Kremlu s tím, že ti, kteří přijít nemohou, se vše dozvědí s pomocí „tiché pošty“ prakticky v online režimu.

Podstata Putinova plánu na vytvoření semknuté armády oligarchů spočívá ve vydání speciálních valutových státních dluhopisů. Budou určeny pro ruské investory, kteří chtějí své peníze vrátit do Ruska. Podle Putina investice do státních cenných papírů budou výjimečně výhodné.

Záleží na cenách ropy

Operace, kterou ruští novináři včera pokřtili „záchrana oligarchů“, musí být blesková, protože už v únoru USA zpřísní protiruské sankce. Jak Putin ve čtvrtek přiznal, ruští podnikatelé se na něj sami obrátili s prosbou vymyslet co nejméně bolestný návrat jejich peněz do Ruska. Nikdo z nich netuší, zda se jeho jméno neocitne na dalším sankčním seznamu. Pokud ano, mohlo by to znamenat, že nebudou mít přístup ke svým účtům v cizích bankách.

Zatím ale není jasné, jaké množství obligací bude vydáno a za kolik. Podle ruského ministra financí Antona Siluanova – bude-li zájem velký – je stát připraven vydat další porci cenných „dolarových“ papírů. „Zatím na to v rozpočtu máme vyčleněny tři miliardy dolarů,“ potvrdil ministr financí.

Nezávislí ekonomové ale vidí v záchranném plánu pro ruské oligarchy řadu úskalí, která mohou zkomplikovat život již tak křehké ruské ekonomice. Jak uvedl hlavní ekonom ruské banky Uralsib Alexej Děvjatov, zvyšující se valutový dluh je pro stát nebezpečný. „To už jsme viděli, jak různé rozvojové země padaly do dluhových pastí, když si nabraly dluhy v dolarech a pak své povinnosti nebyly schopny plnit kvůli nicotným valutovým a zlatým rezervám,“ prohlásil expert a nastínil, že taková situace se může Ruska týkat ve chvíli, kdy například prudce poklesnou ceny ropy.

Další ekonomové upozorňují na to, že nelze žonglovat se slovy jako kompenzace a investice a zaměňovat je. Ve skutečnosti podezírají prezidenta Putina, že chce „uplatit“ oligarchy, jejichž podporu a peníze potřebuje k přesvědčivému vítězství ve volbách a realizaci svých megalomanských plánů, jako jsou například různé sportovní akce včetně mistrovství světa ve fotbale 2018.

Oligarchům, kteří se připravují v zahraničí na balení kufrů, se ale iniciativa prezidenta Putina velmi zamlouvá. Především proto, že jim umožní zůstat v anonymitě a že z celé akce vyjdou z dalším ziskem. Naopak – jak upozorňuje hlavní ekonom investiční banky Renessance capital Oleg Kuzmin – „to nakonec celé skončí finančním úderem pro prostého občana, který žádné peníze na zahraničních účtech nemá“.