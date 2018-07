Putin za nepodaný deštník chorvatské prezidentce nemůže, je to chyba její ochranky, říká Špaček

PRAHA Když se na trávník moskevského stadionu Lužniki, kde se v neděli hrálo finále fotbalového šampionátu mezi Francií a Chorvatskem, začal snášet vydatný déšť, byla jediným státníkem bez deštníku. Chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová jej na rozdíl od svých protějšků Vladimira Putina a Emmanuela Macrona nedostala. Podle odborníka na etiketu Ladislava Špačka nejde o chybu pořadatelů, ale o selhání osobní ochranky chorvatské hlavy státu.

Lidovky.cz: Zatímco ruský prezident a později i jeho francouzský protějšek deštníky při předávání medailí hráčům obdrželi, chorvatská prezidentka na něj čekala marně. Pamatuje na něco takového protoko? Kdo pochybil?

Je to selhání ochrany chorvatské prezidentky. Žádný prezident nemůže nikam bez doprovodu. Na takové veřejné akci, musí mít vedle sebe vždy svého bodyguarda, který je odpovědný za to, že když začne pršet, tak na prezidenta či prezidentku pršet nebude.

„Zřejmě chorvatská prezidentka nemá tak dobrou ochranku, která by chodila i s deštníkem.“

Erich Brabec, spolukomentátor finále v České televizi.

Jestli se chorvatský ochránce nepostaral o svoji šéfku, je to na padáka. Měl dostat deštník od pořadatelů nebo si vzít svůj. V lóži deštníky pochopitelně mají, zvláště když se schyluje k dešti. A pokud ochránce tou dobou v blízkosti prezidentky zrovna nebyl, tak je to další selhání. Jde o veřejnou ostudu pro chorvatskou ochranku.

Lidovky.cz: Neměli by v takové situaci zareagovat lépe i pořadatelé?

Jestliže se schyluje k dešti, ochranka s tím musí počítat, je na to vybavená. Jestliže ostatní prezidenti deštníky mají a chorvatská prezidentka ne, tak to nesvědčí o tom, že by si správně hlídali svou prezidentku. Mezi povinnosti ochranky patří primárně chránit její bezpečnost, ale i takovéto drobné úsluhy. Například česká ochranka pomáhá našemu prezidentovi vstávat, chodit do schodů nebo mu nosí hůl. Deštník je naprostá samozřejmost.

Ladislav Špaček.

Lidovky.cz: Měli Putin nebo Macron svůj deštník gentlemansky přenechat chorvatské prezidentce, nebo na této úrovni pohlaví nerozhoduje?

Všichni jsou si rovni. Prezidentky nejsou více než prezidenti, protože zastávají stejnou funkci. Když se sestavuje zasedací pořádek nebo pořadí u vstupů do místnosti, rozhoduje zásada seniority, tedy kdo je déle v úřadu. Jestli je to žena, nebo muž nemůže být ve funkci důležité.

Pochopitelně by bylo mediálně velmi atraktivní, kdyby někdo z mužů chorvatské prezidentce deštník nabídl. Zachránil by tím práci její ochranky. Ale povinnost žádného z prezidentů to není. Francouzský prezident nemůže suplovat chorvatskou ochranku.